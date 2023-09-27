كيفية حذف حساب تيليجرام الخاص بك

MENAFN - Youm7) تليجرام هو تطبيق مراسلة فورية تم إطلاقه في عام 2013 و لديه أكثر من 500 مليون مستخدم نشط، يركز على السرعة والأمان، وهو متاح كتطبيق مجاني على كل من Android وiOS ويمكن تشغيله على أجهزة متعددة في نفس الوقت باستخدام نفس حساب Telegram ، من السهل الاشتراك في Telegram حيث كل ما عليك فعله هو إدخال رقم هاتفك في التطبيق، ولكن إذا كنت تريد حذف الحساب أتبع الخطوات الاتية:

كيفية حذف حساب تيليجرام

1- توجه إلى موقع telegram، ويفضل أن يكون ذلك من متصفح سطح المكتب.

2- سيُطلب منك تقديم رقم هاتفك مع رمز المنطقة، بمجرد الانتهاء، اضغط فوق التالي.

3- سيتم إرسال رمز التأكيد إليك على تطبيق Telegram على جهازك كرسالة من Telegram.

4- عد إلى المتصفح وأدخل الرمز، ثم اضغط على تسجيل الدخول.

5- سترى صفحة "Your Telegram Core" وثلاثة خيارات في هذه الصفحة - أدوات تطوير واجهة برمجة التطبيقات (API)، وحذف الحساب، وتسجيل الخروج، اضغط على حذف الحساب.

6- في الصفحة التالية، ترى رقم هاتفك قد تم إدخاله بالفعل ومساحة للسماح لـ Telegram بمعرفة سبب حذف حسابك، وهذا أمر اختياري، اضغط على زر حذف حسابي.

7- ستظهر لك نافذة بها خيار نعم، احذف حسابي، اضغط عليه، (سيكون هناك أيضًا خيار العودة).