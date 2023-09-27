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تعرف على التهديدات المرتبطة بـ إنترنت الأشياء 2023

9/27/2023 11:26:08 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت أبحاث كاسبرسكي عن وجود اقتصاد خفي مزدهر على الإنترنت المظلم يركز على الخدمات المتخصصة بالهجوم على أجهزة إنترنت الأشياء، وتحظى هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) التي يتم نشرها عبر شبكات الروبوتات المكونة من أجهزة إنترنت الأشياء حالياً بالطلب الأكبر من المخترقين.



توفر سوق الإنترنت المظلم عمليات استغلال لثغرات اليوم صفر في أجهزة إنترنت الأشياء وبرمجيات خبيثة تستهدف أجهزة إنترنت الأشياء تأتي مضمنة أدوات البنية التحتية والدعم.



تندرج البرمجيات الخبيثة المتخصصة بإنترنت الأشياء تحت مجموعة متنوعة من العائلات، مع كون العديد منها قد نشأ من عائلة Mirai للبرمجيات الخبيثة التي تم اكتشافها عام 2016، ودفعت المنافسة الشديدة في هذا المجال المخترقين إلى تطوير ميزات في برمجياتهم الخبيثة لتتمكن من التصدي للبرمجيات الخبيثة المنافسة، وتعطيل الإدارة البعيدة للأجهزة، ووقف العمليات المرتبطة بالبرمجيات الخبيثة المنافسة.



صدرت أكثر الهجمات التي جذبتها مصائد كاسبرسكي في النصف الأول من عام 2023 من الصين، وتلاها في الترتيب كل من باكستان، وروسيا، فيما كانت تركيا في المركز السادس. تتكون هذه المصائد من أنظمة حاسوبية مصممة لتكون طُعماً جذاباً للهجمات السيبرانية، حيث تتظاهر هذه الأنظمة بأنها هدف مناسب للمخترقين، لكنها في الحقيقة تستخدم محاولاتهم للتطفل للحصول على معلومات عنهم وعن طريقة عملهم أو لإشغالهم عن أهداف أخرى.



الدول والأقاليم العشرة التي نشأت منها معظم الهجمات
في النصف الأول من عام 2023.



لا تزال الطريقة الأساسية لإصابة أجهزة إنترنت الأشيا هي تخمين كلمات المرور الضعيفة بالتجربة المتكررة يليها استغلال نقاط الضعف في خدمات الشبكة.



وعادةً ما يتم توجيه هجمات القوة العمياء على بروتوكول Telnet غير المشفر وواسع الانتشار، ويستخدم المخترقون هذه الطريقة لاكتشاف كلمات المرور والحصول على وصول غير مصرح به يسمح لهم بتنفيذ أوامر اعتباطية وتشغيل برمجيات خبيثة. وحتى بروتوكول SSH، الذي يعد بروتوكولاً أكثر أماناً من Telnet، يعد عرضة للاختراق، لكنه يمثل تحدياً أكبر للمهاجمين فيما يتعلق بالموارد.



علاوة على ذلك، تعاني أجهزة إنترنت الأشياء من نقاط ضعف متمثلة في الثغرات الأمنية في الخدمات التي تستخدمها.




فغالباً ما تتضمن الهجمات على أجهزة إنترنت الأشياء تنفيذ أوامر خبيثة من خلال استغلال الثغرات الأمنية في واجهات الويب لأجهزة إنترنت الأشياء. ويؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة مثل انتشار البرمجيات الخبيثة من أمثال برمجية Mirai.



ويؤكد التقرير على الحاجة إلى اتباع نهج مسؤول تجاه أمن إنترنت الأشياء، وإلزام البائعين بتعزيز أمان منتجاتهم منذ البداية، وحماية المستخدمين بشكل استباقي. "





أنواع البرمجيات الخبيثة التي تستهدف أجهزة إنترنت الأشياء



أجهزة إنترنت الأشياء معرضة لأنواع مختلفة من البرمجيات الخبيثة يتم استخدام كل منها لغرض مختلف، وتتضمن:



شبكات روبوتات هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS Botnets): تتولى هذه البرمجيات الخبيثة السيطرة على أجهزة إنترنت الأشياء لشن هجمات حجب الخدمة الموزعة على مجموعة واسعة من الخدمات.



برمجيات الفدية: تستهدف هذه البرمجيات أجهزة إنترنت الأشياء، وخاصة تلك التي تحتوي على بيانات المستخدم مثل أجهزة التخزين المتصلة بالشبكة، وتقوم أيضاً بتشفير الملفات وتطلب فدية مقابل فك تشفيرها.



برمجيات التعدين: على الرغم من أن أجهزة إنترنت الأشياء تمتلك قوة معالجة محدودة، يحاول بعض المخترقين أن يستخدموها لتعدين العملات المشفرة.



مغيرات DNS: تعمل بعض البرمجيات الخبيثة على تغيير إعدادات خوادم DNS في موجّهات الشبكات اللاسلكية، مما يعيد توجيه المستخدمين إلى مواقع إلكترونية خبيثة.



الوكلاء الروبوتيون (Proxy Bots): يتم استخدام أجهزة إنترنت الأشياء المصابة كخوادم وكيلة (Proxy Servers) لإعادة توجيه حركة البيانات الخبيثة، مما يصعّب تتبع مثل هذه الهجمات والتصدي لها.



يوصي خبراء كاسبرسكي باتخاذ بعض الإجراءات لحماية أجهزة إنترنت الأشياء الاستهلاكية والصناعية، وهي:

أجرِ تدقيقات أمنية دورية للأنظمة التقنية التشغيلية لتحديد نقاط الضعف المحتملة وتصحيحها.



استخدم حلول مراقبة وتحليل ورصد حركات المرور في شبكة أنظمة التحكم الصناعية للحماية من الهجمات التي قد تهدد العملية التقنية وأصول الشركة الرئيسية.



تأكد من حماية النقاط الطرفية الصناعية والنقاط الطرفية في الشركات أيضاً.



قم بتقييم أمان أجهزة إنترنت الأشياء قبل تشغيلها، فيجب اختيار الأجهزة وفق اعتمادها بشهادات أمن سيبراني واختيار المنتجات المصنوعة من شركات تولي اهتماماً أكبر لأمن البيانات.



تذكُّر تغيير كلمات المرور الافتراضية لأجهزة المنازل الذكية، واستبدلها بكلمة مرور قوية ومعقدة، وقم بتحديث كلمات المرور بانتظام.



لا تشارك الأرقام التسلسلية وعناوين IP وغيرها من المعلومات الحساسة المتعلقة بالأجهزة الذكية على شبكات التواصل الاجتماعي.



احذر دائماً وتابعة أحدث المعلومات حول الثغرات الأمنية المكتشفة في أجهزة إنترنت الأشياء.







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