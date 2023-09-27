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النادي السعودي ببرايتون يحتفل بيوم الوطن

9/27/2023 11:25:11 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية الملحقية الثقافية السعودية بلندن احتفل النادي السعودي ببرايتون باليوم الوطني السعودي 93 في رحاب جامعة ساسكس بمدينة برايتون.
واشتمل الاحتفال على معرض تعريفي بمشاريع الوطن التنموية والقفزات النوعية، كما صاحب ذلك ركن للتراث الوطني عرض فيه العديد من المقتنيات السعودية الأثرية.
وأوضح رئيس النادي السعودي ببرايتون في دورته الثانية والأربعين باحث الدكتوراة بجامعة ساسكس، محمد بن خالد آل حيدان، أن النادي بدأ الاستعداد لهذه المناسبة مبكرًا، وعمد إلى إقامة مثل هذه المناسبات الوطنية في رحاب الجامعة لكي يتسنى للسعوديين إظهار الاعتزاز والولاء لوطنهم، وكذلك لاطلاع منسوبي الجامعة وطلابها وطالباتها من جميع الجنسيات على مشاريع المملكة العربية السعودية، والتقدم الحاصل في الوطن المعطاء على كافة الأصعدة.
وحظي الاحتفال بحضور كثيف من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام ومدراء المراكز البحثية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، الذين شاركوا السعوديين احتفالهم بهذه المناسبة وأظهروا إعجابهم بالمشاريع السعودية التنموية.

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