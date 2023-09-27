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15 مهبطا للطيران الإسعافي

9/27/2023 11:25:11 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف تجمع القصيم الصحي عن تنفيذ مشروع تجهيز 15 مهبطًا للطيران العمودي لإسعاف ونقل المرضى عبر الإخلاء الجوي في عدد من مستشفيات المنطقة بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم.
أوضح التجمع أن المشروع يأتي ضمن مصفوفة مشاريع تطوير الخدمات الطبية الطارئة، والمتمثلة في نقل وإسعاف الحالات المرضية والإصابات على وجه السرعة من المستشفيات الطرفية إلى المستشفيات المرجعية والمراكز الطبية ذات الاختصاص بمنطقة القصيم، والتي تحتاج إلى التدخل العاجل والفوري ولا تحتمل التأخير للإسهام في إنقاذ الأرواح بصورة طارئة وتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبي المناسب لها بحسب مقتضيات الحالة في زمن قياسي.
لفت تجمع القصيم الصحي إلى أن الحالات التي تتطلب سرعة نقلها بالإسعاف الطبي الجوي هي ((السكتات الدماغية، والجلطات القلبية، وحالات الإصابات في الحوادث المروعة، والحالات التي تتطلب العناية الفائقة والمركزة)).

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