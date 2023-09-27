استعادة 200 ألف م2

(MENAFN
- Al Watan) استعادت أمانة محافظة جدة عددا من المواقع المخصصة للحدائق والمرافق العامة على مساحة 268.203 م2 في حي الأمير فواز للإسكان التعاوني، وذلك ضمن أعمال الرصد الميداني للمخالفات في الأحياء والمخططات السكنية.
واعتمدت الأمانة، ممثلة في الإدارة العامة لمعالجة مخالفات المخططات، على دراسة الحي لتحديد التعديات، وتسليم بلدية الجنوب الفرعية أعمال التنفيذ، التي بدورها انتهت من إزالة المخالفات والتعديات بنسب إنجاز كبيرة، بينما يستمر العمل في إزالة المخالفات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتضافر الجهود وتسخير الإمكانات كافة، وفق ما تنص عليه الأنظمة بشأن المحافظة على الأراضي والمرافق العامة، ومنع محاولات التعدي عليها مستقبلًا، وتحقيق المصلحة العامة.
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