Thursday, 28 September 2023 07:56 GMT

استعادة 200 ألف م2

9/27/2023 11:25:11 PM
(MENAFN- Al Watan) استعادت أمانة محافظة جدة عددا من المواقع المخصصة للحدائق والمرافق العامة على مساحة 268.203 م2 في حي الأمير فواز للإسكان التعاوني، وذلك ضمن أعمال الرصد الميداني للمخالفات في الأحياء والمخططات السكنية.
واعتمدت الأمانة، ممثلة في الإدارة العامة لمعالجة مخالفات المخططات، على دراسة الحي لتحديد التعديات، وتسليم بلدية الجنوب الفرعية أعمال التنفيذ، التي بدورها انتهت من إزالة المخالفات والتعديات بنسب إنجاز كبيرة، بينما يستمر العمل في إزالة المخالفات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتضافر الجهود وتسخير الإمكانات كافة، وفق ما تنص عليه الأنظمة بشأن المحافظة على الأراضي والمرافق العامة، ومنع محاولات التعدي عليها مستقبلًا، وتحقيق المصلحة العامة.

MENAFN27092023000089011017ID1107156377

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث