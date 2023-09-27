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أسبوع إعلامي في جامعة أم القرى

9/27/2023 11:25:10 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف قسم الإعلام في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى إقامة فعالية الأسبوع الإعلامي، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب، والتي تستهدف دراسة ((تأثيرات الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام))، وذلك في مقر شركة وادي مكة للتقنية، الذي سيحتضن الفعالية بدءا من 1 أكتوبر 2023م، وستستمر ثلاثة أيام متتالية، من الأحد حتى الثلاثاء 3 أكتوبر 2023م، في تمام الـ10 ص حتى الـ3م.
وسيضم الأسبوع الإعلامي بنسخته الأولى العديد من ورش العمل والجلسات الحوارية مع نخبة مميزة من المتحدثين والمتحدثات من أهل الخبرة والاختصاص، لمناقشة المواضيع المرتبطة الإعلام والتقنية، ومن أبرزها:
- صناعة المحتوى الإعلامي.
- مستقبل الإعلام في ظل الذكاء الاصطناعي.
- تأثيرات الإعلام الرقمي على الجماهير.
- مستقبل التحقق من الأخبار الكاذبة.
كما تم إعلان المسابقة التي سينظمها قسم الإعلام بهذه المناسبة، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب، بعنوان ((نجم/ نجمة الأسبوع الإعلامي))، والتي تستهدف إبراز مواهب الطلاب والطالبات في صناعة الرسائل الإعلامية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وذلك في موعد مشاركة أقصاه 24 من سبتمبر الحالي.
وصرح رئيس قسم الإعلام بجامعة أم القرى، الدكتور أيمن بن إبراهيم السعيدي: ((القطاع الإعلامي يتغير بسرعة مهولة مع تغيرات التقنية اليوم، ونحن بحاجة في هذا العصر لتفهم هذه الطبيعة المتغيرة، ومواكبتها بكل طاقاتنا العِلمية والعَملية)).

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