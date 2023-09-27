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نحو نصف سكان ناغورني قره باغ يصلون إلى أرمينيا وأذربيجان تقبل بنشر مراقبين دوليين بشأن النزوح

9/27/2023 11:24:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصلت أرمينيا أمس استقبال عشرات آلاف اللاجئين من اقليم ناغورني قره باغ، إذ فر نحو نصف سكان هذه المنطقة الانفصالية في القوقاز ذات الغالبية الأرمينية، بعد أسبوع من الهجوم الخاطف الذي نفذته أذربيجان.
وأعلنت أرمينيا أمس وصول أكثر من 53 ألف لاجئ من ناغورني قره باغ إلى أراضيها، عقب العملية العسكرية التي أدت إلى مقتل أكثر من 400 شخص من الطرفين.
إلى ذلك، مازال أكثر من 100 آخرين في عداد المفقودين جراء انفجار مستودع للوقود في جيب ناغورني قره باغ في خضم النزوح الجماعي، ما أدى إلى مقتل 68 شخصا على الأقل وإصابة 290 آخرين.
وتعهدت أذربيجان السماح للانفصاليين الذين يسلمون أسلحتهم بالذهاب إلى أرمينيا، لكنها أوقفت رجل الأعمال روبن فاردانيان الذي قاد الحكومة الانفصالية في الإقليم من نوفمبر 2022 إلى فبراير 2023، أثناء محاولته الوصول إلى أرمينيا امس.
والمحطة الأولى بالنسبة لمعظم الوافدين إلى أرمينيا هي بلدة غوريس الحدودية.
وتضيق شوارعها بمئات السيارات في خضم فوضى عارمة، بينما يعجز رجال الشرطة عن توجيه اللاجئين، رغم إصدارهم أوامر عبر مكبرات الصوت. وتحلق مروحيات في سماء المنطقة.
وأمضى العديد من اللاجئين الجياع الليل في سياراتهم، وتبدو آثار الإرهاق على عيونهم الحمراء من التعب، وقال معظمهم إنهم ليس لديهم مكان ينامون فيه أو يقصدونه في أرمينيا.
ونام أليخان هامباردزيوميان (72 عاما) في شاحنته الصغيرة، التي تحمل آثار قذيفة على هيكلها.
ونجا المتقاعد بأعجوبة من القصف عندما ذهب باحثا عن شقيقه الذي أصيب في الجبهة في 20 سبتمبر.
وتوفي ابنه في المعارك الأخيرة التي خلفت 213 قتيلا من الانفصاليين الأرمن، فيما أعلنت باكو امس مقتل 192 من جنودها ومدني واحد في هجومها الخاطف على جيب ناغورني قره باغ الأسبوع الماضي.
وقال أليخان لوكالة «فرانس برس»: «أريد الذهاب إلى يريفان لكنني لا أعرف ما الذي يمكن أن تقدمه لي الدولة».
في السياق، رحبت وزارة الخارجية الاميركية بقبول أذربيجان بفكرة نشر مراقبين دوليين بشأن عمليات النزوح من الاقليم.

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