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سفير فرنسا لدى النيجر يصل إلى باريس وماكرون يؤكد دعمه لبازوم

9/27/2023 11:24:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أفادت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة «فرانس برس» بأن السفير الفرنسي في النيجر سيلفان ايتيه، الذي كان العسكريون الحاكمون في نيامي يطالبون برحيله، عاد إلى باريس امس.
وقالت الوزارة، في بيان خطي لوكالة «فرانس برس»، إن وزيرة الخارجية كاترين كولونا «استقبلته في مقر الخارجية لشكره على عمله وعمل الفرق التي كانت محيطة به لخدمة بلادنا في ظروف صعبة».
وبحسب وسائل إعلام، وصل ايتيه وموظفون بالسفارة إلى مطار عسكري قرب باريس.
وكان السفير الفرنسي غادر العاصمة نيامي صباح أمس، بناء على طلب من العسكريين الحاكمين الذي امتثلت إليه باريس أخيرا بعد مواجهة استمرت عدة أسابيع.
وقال مصدر ديبلوماسي في السفارة الفرنسية لوكالة «فرانس برس»: «غادر السفير وستة من معاونيه نيامي صباح أمس».
وأكد مصدر مقرب من وزارة الداخلية في النيجر ذلك، مشيرا إلى أن الطائرة التي أقلتهم اتجهت إلى تشاد.
من جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس «دعمه» للرئيس محمد بازوم الذي أطاحه انقلاب في النيجر في 26 يوليو الماضي، وذلك بعد ساعات من عودة السفير الفرنسي الى باريس.
وقال قصر الاليزيه إن ماكرون تباحث امس مع حسومي ماساودو وزير الخارجية في حكومة الرئيس النيجري المخلوع.
وأكد ماكرون «تصميم فرنسا على مواصلة جهودها مع رؤساء دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا وشركائها الأوروبيين والدوليين من أجل العودة إلى النظام الدستوري في النيجر»، كما ذكرت الرئاسة الفرنسية.

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