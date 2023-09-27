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الجندي الأميركي الهارب في قبضة واشنطن بعدما طردته كوريا الشمالية

9/27/2023 11:24:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بات الجندي الأميركي ترافيس كينغ في عهدة الولايات المتحدة بعدما طردته كوريا الشمالية وأرسلته إلى الصين، حسبما أعلن مسؤول أميركي أمس.
وقال المسؤول للصحافيين، رافضا الكشف عن اسمه، «يمكنني التأكيد على الفور أن الجندي ترافيس كينغ في عهدة الولايات المتحدة».
وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أفادت في وقت سابق أمس بأن بيونغ يانغ طردت الجندي الذي دخل أراضيها بشكل غير قانوني في يوليو الماضي قادما من كوريا الجنوبية.
وكان كينغ قد عبر الحدود في 18 يوليو الماضي بعد أن انضم لجولة سياحية في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.
وأكدت بيونغ يانغ في أغسطس الماضي أنها تحتجز الجندي الأميركي، وقالت إنه فر إلى الشمال هربا من «سوء المعاملة والتمييز العنصري في الجيش الأميركي».
لكن بعد استكمال التحقيق «قررت الهيئة المختصة في جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية طرد الجندي في الجيش الأميركي ترافيس كينغ الذي توغل بطريقة غير قانونية إلى أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية» مستخدمة الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.
ولم تعط الوكالة تفاصيل حول مكان أو موعد الافراج عن كينغ.
وسجن كينغ شهرين في كوريا الجنوبية بعدما ضرب وهو في حالة سكر في ملهى ليلي مواطنا كوريا، كما تشاجر مرة مع الشرطة، وأفرج عنه في 10 يوليو 2023، ونقل إلى مطار سيئول حيث كان مقررا أن يغادر إلى ولاية تكساس الأميركية.
لكنه بدلا من التوجه إلى قاعدة «فورت بليس» لإخضاعه لإجراءات تأديبية، غادر مطار إنشيون في سيئول وانضم إلى مجموعة سياح يزورون المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين ثم عبر الحدود.

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