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البحرين تنعى ثالث جنودها بالهجوم الحوثي

9/27/2023 11:24:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أفادت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) باستشهاد جندي بحريني ثالث «متأثرا بجروحه الخطيرة» التي أصيب بها جراء الهجوم الحوثي الإرهابي الاثنين الماضي على قوات التحالف «المرابطة على الحدود الجنوبية للسعودية للدفاع عن حدودها» القريبة من اليمن.
ونعت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان أوردته وكالة «بنا» أمس، «الوكيل أول آدم سالم نصيب من رجالها البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء للواجب الوطني المقدس، حيث استشهد متأثرا بجروحه الخطيرة نتيجة الهجوم العدائي الحوثي الغادر، الذي جرى يوم الاثنين الماضي، وذلك خلال تأدية الشهيد لواجبه الوطني المقدس ضمن قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» المشاركة في عمليات «إعادة الأمل» والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن حدودها».
وتقدمت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين «بخالص العزاء والمواساة إلى عائلة الشهيد البطل، سائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يمنّ الله تعالى بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين».

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