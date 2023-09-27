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ترامب يتغيب عن ثاني مناظرات الجمهوريين للسباق الرئاسي

9/27/2023 11:24:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتبر قاض في مدينة نيويورك أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب واثنين من أبنائه، هما: دونالد جونيور وإريك، قد ارتكبوا «عمليات احتيال» مالية «متكررة» في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم «منظمة ترامب».
ويمثل القرار الصادر عن القاضي آرثر إنغورون نكسة للرئيس السابق عشية انطلاق جلسات المحاكمة في هذه القضية المدنية الاثنين المقبل، فيما يسعى ترامب للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر 2024.
وفي المقابل يسهل هذا القرار مهمة المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيسيا جيمس التي رفعت شكوى قضائية على ترامب وابنيه بتهمة تقديمهم أرقاما «مضخمة بشكل صارخ» لبنوك وشركات تأمين.
وتطالب المدعية العامة في دعواها خصوصا بأن يدفع المدعى عليهم غرامات تناهز 250 مليون دولار ومنعهم من إدارة شركات. وابنا ترامب هما «نائبا الرئيس التنفيذي» للمجموعة التي أسسها والدهما.
واعتبر القاضي آرثر إنغورون في قراره أن ترامب وابنيه «مسؤولان» عن «انتهاكات متكررة» للقانون.
وأكد أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر «بوضوح» «تقييمات احتيالية» من جانب ترامب لأصول مجموعته التي تضم شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير.
وبحسب اللائحة الاتهامية فإن الملياردير الجمهوري وابنيه عمدوا إلى «تضخيم» قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين 2011 و2021.
وقال جون كوفي استاذ الحقوق في جامعة كولومبيا في نيويورك والخبير في الجرائم المالية إن القاضي اتخذ قراره «حول مسائل الاحتيال والتصريح الكاذب» وهي «مسائل مهمة» ويبقى أن تتخذ المحكمة قرارا بشأن العقوبة.
ورأى «أن الأمل الوحيد المتبقي لدونالد ترامب» هو «التقادم» وهي حجة ينبغي أن يبت بها القضاء أيضا.
وعبر شبكة التواصل الاجتماعي التي يملكها «تروث سوشال» أعاد الرئيس السابق التأكيد أنه لم يرتكب أي خطأ ووصف القاضي الذي اتخذ القرار بأنه «حاقد» عليه.
وقال ترامب عبر «تروث سوشال» إن المصارف لم تشتك يوما من القروض التي وفرتها له.
وجاء في قرار القاضي انغورون أن ليتيسيا جيمس قدمت «أدلة دامغة على أن المتهمين عمدوا بين 2014 و2021 إلى تضخيم الأصول الواردة في التصريح المالي (لدونالد ترامب) بنسبة تراوح بين 17.27% و38.51%» أي بفارق يراوح بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار».
وقال القاضي في قراره الواقع في 35 صفحة إن حجج الدفاع عن ترامب «أقرب إلى الوهم منها إلى الواقع».
وتضم «منظمة ترامب» مجموعة من الشركات التي تعنى بالعقارات مع أبراج عدة في نيويورك وفنادق فخمة فضلا عن مقار إقامة ونواد خاصة مثل مارالاغو في فلوريدا ونوادي غولف.
وفي مارس 2023 قدرت مجلة «فوربس» ثورة دونالد ترامب بـ2.5 مليار دولار.
جاء ذلك فيما فضل الرئيس السابق مقاطعة ثانية مناظرات المرشحين الجمهوريين للانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024 والتي تعتبره محطة مهمة في الطريق الطويل الى البيت الابيض، معللا ذلك بتقدمه الكبير في استطلاعات الرأي رغم متاعبه القضائية الكثيرة.
ومرة أخرى كما فعل في المناظرة الأولى التي اجريت في 23 اغسطس الفائت، حاول ترامب أن «يسرق الأضواء» من منافسيه الجمهوريين.
اذ انه بالتزامن مع المناظرة حط الرئيس السابق في ولاية ميشيغان لاستمالة القاعدة الناخبة العمالية التي مد لها منافسه الرئيس جو بايدن اليد قبل ساعات منه.

مجلس الشيوخ الأميركي يطرح حلاً مؤقتاً لتجنب إغلاق المؤسسات

واشنطن - أ.ف.پ: وضع مجلس الشيوخ الأميركي مسودة مقترح للموازنة لمدة قصيرة في اللحظات الأخيرة فيما ينفد الوقت أمام الكونغرس لتجنب إغلاق جزئي للإدارات الحكومية، رغم أن احتمالات تمريره في مجلس النواب تبقى ضئيلة.
وقبل أيام فقط من حلول مهلة 30 سبتمبر النهائية، أيد زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل المسودة التي ستبقي المؤسسات الحكومة مفتوحة حتى 17 نوفمبر.
لكن لم ترد أي مؤشرات فورا على أن الجمهوريين في مجلس النواب المنقسمين فيما بينهم والذين يقفون وراء الخلاف المرتبط بالتمويل الحكومي سيعتمدون المقترح في حال أقره مجلس الشيوخ.
وقال ماكونيل إن «إغلاق الحكومة من أجل نزاع على الموازنة المحلية لن يعزز الموقع السياسي لأي طرف».
وأضاف «كل ما سيؤدي إليه هو تجميد تحقيق تقدم مهم كما أنه يثير قلق ملايين الأميركيين».
انضم البيت الأبيض إلى ماكونيل في الضغط على الكونغرس لإقرار حزمة مجلس الشيوخ، فيما قال الرئيس جو بايدن خلال مناسبة انتخابية أمس الأول «حان الوقت ليبدأ الجمهوريون في مجلس النواب القيام بعملهم».
وقال في رسالة عبر الفيديو نشرت في وقت سابق إن المتشددين في مجلس النواب «عازمون على شل الحكومة».

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