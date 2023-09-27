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العراق يشيع ضحايا حريق الحمدانية وإجراءات لمنع تكراره

9/27/2023 11:24:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن العراق الحداد العام لمدة 3 أيام على خلفية سقوط مئات القتلى والجرحى في حريق قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى التي أعلنت الحداد أسبوعا، بينما استبعدت السلطات وجود شبهة جنائية وراء الحادث المأساوي.
وقد شيع آلاف العراقيين عددا من ضحايا الكارثة، فيما انتظرت العديد من الجثث المتفحمة ليتم التعرف عليها، ونقلت مواقع إخبارية أن العروسين يتلقيان العلاج في المستشفى، بعد تقارير عن وفاة العروس.
وأمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بـ«تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه وكشف نواحي التقصير»، وأكد مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن «توقيف 9 أشخاص من العاملين في القاعة كإجراء احترازي، كما تم إصدار مذكرات توقيف بحق 4 هم المالكون لهذه القاعة».
وعزى معن سبب الحريق إلى «عدم توافر شروط السلامة والأمان في القاعة»، لافتا إلى إطلاق حملة للتبرع بالدم بدأت من الأهالي ومنتسبي الشرطة في نينوى، وتوفير 3 طائرات هيليكوبتر لنقل المصابين إلى اي مكان لتلقي العلاج، وذلك بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وأوضح أن «خبراء الأدلة الجنائية والدفاع المدني أكدوا أن القاعة التي أقيم بها العرس مشيدة من مادة الكوبون سريعة الاشتعال وكانت هناك أيضا ألعاب نارية تسببت في الحريق». وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي لقناة «الجزيرة» الفضائية إن الضحايا قضوا نتيجة للفساد وسوء الإدارة في السنوات العشرين الماضية، مشيرا إلى أن هناك تحقيقات وإجراءات تنفيذية وإدارية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وفي السياق، نقلت وسائل إعلام عراقية عن وزارة الداخلية قولها انه «سيتم وقف العمل بالمشاريع والشركات التي لا تلتزم بإجراءات الأمن والسلامة».
من جهته، أكد وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي تشكيل خلية أزمة مركزية لإدارة العمليات مع دوائر الصحة في المحافظات بشأن حادث حريق الحمدانية بمحافظة نينوى.
ونقلت وكالة «واع» عن الحسناوي قوله إن: «الإجراءات الصحية اتخذت منذ اللحظة الأولى للحادث الأليم»، مشيرا الى «نقل بعض الحالات الى مستشفيات الموصل ودهوك وأربيل»، مبينا أن «محافظة كركوك قدمت سيارات إسعاف وعلاجات للمصابين».
وبين أن «درجات المصابين متفاوتة ما بين حروق متوسطة إلى شديدة وشديدة جدا، وهناك حالات اختناق فقط من دون حروق».
وتضاربت الأرقام فيما يخص إعداد الضحايا، حيث قدم مسؤولون تقديرات مختلفة، حيث قالت دائرة الصحة في نينوى إنه تم «تسجيل 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصابا كحصيلة أولية».
أما نائب محافظ نينوى، حسن العلاف، فقال لـ «رويترز» إنه تأكد مقتل 113 شخصا، وحدث حصيلة ثالثة عن 94 قتيلا. وتفقد عناصر من الشرطة والدفاع المدني الصالة المحترقة تماما وتحولت إلى هيكل من الحديد المحترق، وعلى الأرض، كانت بقايا أغراض شخصية للضحايا، كأحذية وحقيبة يد، مبعثرة على ما تبقى من أرضية القاعة المحترقة، بحسب شهادة مصور من فرانس برس.
ووسط البحث عن ناجين وسط حطام المبنى المتفحم، تجمع الأقارب المكلومون أمام مشرحة في مدينة الموصل القريبة، حيث سجيت الجثث في أكياس بينما تتوافد سيارات نقل الموتي لأخذ من تم التعرف عليهم.
وكشفت مديرية الدفاع المدني العراقية عن أن «الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من قاعة الأعراس نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال ومنخفضة الكلفة تداعت خلال دقائق عند اندلاع النيران».
وأضافت في بيان إن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق هو «استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف» مما أدى إلى «اشتعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر» ثم انتشر «الحريق بسرعة كبيرة». وأوضحت أن ما فاقم الأمر هو «الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الايكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال».
وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني جودت عبدالرحمن فإن ما تسبب بهذا العدد الكبير من الضحايا هو أن «مخارج الطوارئ كانت مغلقة، والمتبقي باب واحد هو الباب الرئيسي لدخول وخروج الضيوف».
وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس أن «معدات السلامة في القاعة كانت غير ملائمة وغير كافية» مما زاد من أعداد الضحايا.
وذكر الناجون من الحريق، أن المئات كانوا حاضرين حفل الزفاف الذي أقيم بعد قداس في الكنيسة، وبدأ الحريق بعد نحو ساعة على بدء الحفل عندما شبت النيران في ديكور السقف بينما كان العريس والعروس يرقصان. وأظهر مقطع مصور للحادث، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعال النار فجأة في ديكور السقف المضيء الذي أتت عليه النيران، وسرعان ما تحولت بهجة العرس إلى ذعر.
كما أظهر مقطع آخر عروسين يرقصان معا بملابس الزفاف عندما بدأت مواد مشتعلة تسقط من السقف على الأرض.
هذا، ووجه ديوان الوقف السني في العراق بإلغاء جميع احتفالات المولد النبوي الشريف حدادا على أرواح ضحايا الحمدانية، وقدمت المرجعية الدينية العليا التعازي للعوائل المكلومة.
وفي سياق منفصل، أجلت السلطات العراقية امس جميع النزلاء والبعثات الديبلوماسية من فندق الرشيد في بغداد كإجراء احترازي بسبب حريق آخر محدود. وقال مسؤول في الفندق لـ «رويترز» إن السلطات المعنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في أحد المطابخ، واصفا عملية الإجلاء بأنها إجراء احترازي روتيني، ومؤكدا أن جميع النزلاء عادوا بأمان إلى غرفهم.
ويقع فندق الرشيد في المنطقة الخضراء ببغداد التي تضم مقرات الحكومة والبرلمان والسفارات الأجنبية، ويقيم فيه ديبلوماسيون أجانب.
تضامن دولي مع بغداد: قادرون على مواجهة الفاجعة
أعربت دول العالم عن تضامنها مع العراق في فاجعة حريق زفاف الحمدانية بمحافظة نينوى، مبدية تعازيها لبغداد والشعب العراقي وذوي الضحايا.
وأرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية تعزية لنظيره العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بضحايا حادث الحريق.
وقالت السفيرة الأميركية لدى بغداد، ألينا رومانوسكي في تدوينة على منصة «إكس»: «نقف إلى جانب العراقيين بحزنهم على الضحايا والمصابين في حفل زفاف الحمدانية».
فيما أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق تضامنها مع العراق في حادثة قاعة الأعراس بالحمدانية.
وقالت البعثة في في تدوينة على منصة «اكس»: «تعازينا الحارة لأهالي الحمدانية في أعقاب حادث الحريق المأساوي، أفكارنا مع العائلات المتضررة من هذه الخسارة المدمرة».
وأضافت: «نعلن تضامننا مع العراق ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين». وأعربت مصر عن تعازيها وتضامنها مع العراق في ضحايا الحريق، وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية إن القاهرة تعرب عن خالص تعازيها «وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة، حكومة وشعبا، إثر حادث الحريق المروع الذي اندلع بمحافظة نينوى»، وتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رسالة تعزية أرسلها الى الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد عن «تضامن دولة فلسطين وشعبها التام مع العراق الشقيق بالحريق الذي اندلع في قاعة أفراح ببلدة الحمدانية».
كما قدم عباس التعازي الى رئيس الوزراء العراقي، مؤكدا «ثقته بقدرة العراق قيادة وحكومة وشعبا على مواجهة هذه الفاجعة».
وعزى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الحكومة والشعب العراقي، مؤكدا «استعداد إيران لتقديم المساعدات والإمكانيات الطبية لمعالجة الجرحى».
وقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، التعازي، وقال: «أعزي ‎العراقيين في ضحايا حريق ‎عرس الحمدانية المروع بمحافظة نينوى».
وقال أبوالغيط إن «مصاب ‎العراق هو مصاب لنا جميعا، نسأل الله السلامة لجميع شعوبنا العربية».
من جانبه، قدم رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، التعازي بالضحايا، معربا عن «خالص التعازي وصادق المواساة لجمهورية العراق قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا»، ومؤكدا «تضامن البرلمان العربي الكامل مع الشعب العراقي في هذا المصاب الجلل، مقدما خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا».

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