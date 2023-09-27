Thursday, 28 September 2023 07:56 GMT

فوضى المشاعر والأحاسيس (المغرب وليبيا)

9/27/2023 11:24:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لملمت شتات فكري واضطراب مشاعري وفوضى أحاسيسي، وتناولت القلم لأكتب عما حل ونزل بإخواننا في المغرب من زلزال مدمر راح ضحيته المئات، فحلت فاجعة أكبر وأعظم بالفيضان الكاسح الذي أصاب درنة الليبية والذي راح ضحيته الآلاف، وقبلهما الزلزال الشنيع الذي أصاب سورية وتركيا وراح ضحيته عشرات الآلاف.
مصيبة تتلوها فاجعة تتبعها كارثة، تجعلك في حيرة من أمرك، عن ماذا تكتب وبمن تبدأ ومتى ستقف هذه النوازل، ما مدى صدى كلماتك؟ وهل ستشفي حروفك؟ وهل سيكون لها الصدى والوقع والأثر لدى إخواننا هناك وهناك وهناك؟
الكوارث والنوازل ليست محلا لتسطير الكلمات وترتيب الجمل وتركيب العبارات، الكوارث محل لتسطير الأفعال وإظهار البذل وإمعان الفكر.
لذلك نحن لا نكتب لإظهار موقف ولإثبات وجود، ولكن نحن نكتب لتوصيل فكرة وإظهار معنى سام، بأننا بحقيقة الأمر معهم قلبا وقالبا.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
سنن الله عز وجل الكونية يقدرها ويدبرها وحده سبحانه وتعالى، فهو الذي ينزل الغيث ويحبسه، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض، وهو الذي ثبت الجبال وأسال الوديان وأنبت الأشجار وأينع الأزهار. فهو المقدر والمدبر ومن بيده مفاتيح ومغاليق كل شــيء.
منذ بداية الثورات العربية منعت نفسي من مشـــاهدة الفواجع والكوارث التي نزلت على دول الجوار، فقلبي لا يحتمل، وعيني لا تحبس، وجوارحي لا أملكها.
مصائب من صنع البشر على بني البشر فقتل هنا ونحر هناك ومجازر جماعية تتلوها كوارث إنسانية لا تتوقف. ومازال نزيفها مستمرا وجروحها لم تندمل ومآسيها لم تنته.
حينما يفقد أحدنا أخا أو حبيــبا أو صديقـــا يجلس أياما طوالا يتذكره ويبكي عليه ويدعو له، ولكن حينما تنزل الكوارث يكون الفقد أكبر وأعم وأشنع وأقبح.
فتفجع القلوب، وتجف العيون، وتحبس الآهات، ويزداد الأنين، ويصعب خروج الكلمات. فما حيلة العاجز سوى الدعاء والرجاء، وما نستطيع تقديمه سوى البذل والإنفاق.
رأينا قدرة البشر على التدمير، ورأينا قدرة الله عز وجل في التدبير، فما حصل له حكمة وما وقع له معنى، يقول سبحانه وتعالى: (ويتخذ منكم شهداء).
نحن نرى ما حصل فنحزن لأننا بشر من لحم ودم، ولكن حكمة الله عز وجل بالغة، وقدره نافذ، وقضاءه لا مفر منه.
الإنسان إما يعتبر أو يعتبر منه، فإن كنت صافي النية رقيق القلب واسع المدارك سترى وتعتبر وتنيب وترجع لله عز وجل، وإن كنت غير ذلك فتذكر قول الله تعالى: (ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون).
رحم الله أهلنا في المغرب وليبيا وأسكنهم فسيح جناته.


[email protected]

MENAFN27092023000130011022ID1107156362

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث