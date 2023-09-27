رؤية الكويت 2040.. UPDATE

صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك بأن الحكومة الكويتية تسعى لتحديث «رؤية الكويت 2035»، لتصبح 2024-2040.كان تبرير هذا التحديث لرؤية الكويت حتى يلائم ما حدث من متغيرات خلال الثلاث سنوات الماضية من أحداث وتطورات سواء صحية أو اقتصادية أو سياسية لكي تنعكس على الخطة بصورة أفضل وبصورة أوضح.يمكن أن نقول إن رؤية الكويت الجديدة بشكلها السابق في عهد سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، الذي زار الصين في عام 2018 وعقد العديد من الاتفاقيات في العديد من المجالات، وكذلك تبني ابنه الشيخ ناصر صباح الأحمد، رحمه الله، عندما كان وزيرا للدفاع ورئيسا للجهاز المسؤول عن مدينة الحرير وتطوير الجزر، تختلف تماما عن رؤية الكويت التي سيتم تحديثها.إذن، رؤية الكويت بحلتها الجديدة تشهد نظرة مستقبلية مختلفة تبنتها القيادة السياسية، وتعد الزيارة الأخيرة لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الى الصين وتوقيع 7 اتفاقيات مهمة في مجالات مختلفة بمنزلة تدخل سريع لاختصار الوقت والطريق للنهوض بالكويت وانتقاء بعض المواضيع التي لا تتحمل مزيدا من التأخير.الأمر المهم، هو وجود الخطة الخمسية السريعة، وهي ما يجب ان نلاحظه بداية تنفيذها وتعتبر حجر الأساس الفعلي لانطلاق المشاريع التنموية الشاملة لرؤية الكويت الجديدة 2040.ولا شك ان التوافق بين المجلس والحكومة سيكون له الأثر الإيجابي على تنفيذ رؤية الكويت وتقليل المدة الزمنية لتنفيذ الخطة التنموية والعكس بالعكس.في النهاية، جمهورية الصين الشعبية تعتبر نموذجا يحتذى به في تنفيذ المشاريع التنموية، وقد تختصر المدة والتأخير في انجاز المشاريع، ولكنها لا تمتلك العصا السحرية لحل كل المعضلات.بالختام، يجب ان يتزامن مع الجانب التنموي والمعماري، تحديث لرؤية الكويت السياسية وإصلاح القانون الانتخابي، وكذلك إصلاحات لمحاربة الفساد والترهل الاداري، وتعزيز دولة القانون والمؤسسات. ودمتم بخير.

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