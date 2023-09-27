موطن العز والفخر

احتفلت المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع باليوم الوطني الـ 93 لتأسيس وتوحيد المملكة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وهي البلد العزيز على قلوب أهل الكويت وهي الذخر والسند والعون في الشدة والرخاء والسلم والحرب.

إن اليوم الوطني السعودي من الأيام البهيجة التي ترتفع فيه أعلام التوحيد حبا واعتزازا وشعورا بالعزة والنصر وإحلال الأمن والأمان والسلام الذي تجاوز حدود أراضي المملكة ليعم حدود الخليج والعالم العربي والعالم أجمع.

واليوم، الجميع يتابع التطور الهائل في السياسة السعودية تحت ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبجهود مميزة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء في تحقيق الأمن الاقتصادي والتطور العمراني وعلي رأسها المبادرات السياسية في التقارب الإيراني السعودي ما يسهم في السلام والاستقرار لمنطقة الخليج العربي.

وأبدع الشاعر محمد بن صلبوخ الحسيني حين قال:

المملكة فخر العرب دار الأمجاد

على ضفاف المجد رفرف علمها

رفرف بدار المجد بأيام الأعياد

في ظل منهو بالمكارم حكمها

القايد اللي صان تاريخ الأجداد

صقر العرب سلمان داره حشمها

ويرقابها محمد مجاميع وأفراد

مواقفه بالراس الأصوك حسمها

والعلاقات الكويتية- السعودية تجاوزت ابعاد العلاقات الدولية والديبلوماسية الى مفهوم الاخوة، فهي علاقة اشقاء وأهل وتربطنا علاقات ود ومحبة، ويطيب لنا في هذا المقام ان نستذكر بكل فخر جهود الأمير الديبلوماسي الفذ صاحب الخلق والتواضع الجم سفير خادم الحرمين الشريفين في الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، الذي يقود البعثة الديبلوماسية السعودية بكل اقتدار في بلده الثاني بين أهله ومحبيه.

وأخيرا، نتقدم بأزهى وأطيب التهاني والتبريكات للقيادة السعودية والشعب العربي السعودي الكريم ونستذكر بكل فخر واعتزاز الموقف البطولي السعودي أثناء الغزو العراقي لبلادنا الكويت، وهذا الموقف لا يمكن ان تنساه الاجيال على مر العصور، وتبقى السعودية الشقيقة الكبرى للكويت وعمقنا الاستراتيجي وسندنا التاريخي.. حفظ الله المملكة وأدام عليها الأمن والأمان والسلام والاستقرار.









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