أخطاء شخصية

MENAFN - Al-Anbaa) مواقف الحياة كثيرة لا تعد ولا تحصى، الموقف الجميل تذكره وتبتسم وتدعو لمن ترك الأثر الطيب في داخلك.

إن الكلام وسيلة التخاطب في جميع لغات العالم. والكلام أما أن يكون إيجابيا يفرح خاطر المستمع أو سلبيا يؤثر في النفس البشرية التواقة إلى الكلمة الطيبة. نعم أحبتي من يناظر أسطري التي أخطها لكم من واقع حقيقي لمسته من خلال عملي او اتصالي بكثير من الصحبة التي تحتويني حبا وأحتويها شرفا لي بمحبتي لهم.تجنبوا كسر الخواطر وفكروا بالكلمة قبل خروجها، فإن خرجت من الصعب سحبها. إليكم بعض المواقف السلبية التي دارت بخاطري لتجنب حدوثها. فهناك كلام إيجابي وآخر سلبي، هناك أشخاص لديهم طاقة نفسية عالية واثقين من أنفسهم لا يتأثرون بالسلبيات التي تحيط بهم من بعض الأشخاص المحبطين، وأيضا هناك أشخاص يتأثرون بسرعة عند جلوسهم مع أشخاص يبثون الحزن والكآبة والتذمر، يستهلكون طاقتك الإيجابية، فاحذر من مجالستهم، لأنك ستمتص سلبيات حياتهم في داخلك وانت لست طبيبا نفسانيا تعلم كيف تصحح أخطاءهم.كنا في جلسة رائعة تحيطها المحبة والألفة والحديث المفيد في إحدى الحدائق وفجأة تمر إحدى معارف الصديقات وتسلم على الجالسين، ومن الذوق أن نقول لها تفضلي بالجلوس معنا ويا ليتنا لم نفعل، أول كلامها موجه لمن تعرفها، حيث قالت لها وبصوت عال وبنبرة استهزاء «شفيج صرتي دبه وكابره عشر سنوات ووجهك يبيله شد»، لا شعوريا ارتفع الضغط عندي وبكل احترام للصحبة الجالسة رددت عليها «بالعكس اأختي السمنة لها حلاوة على الوجه وهي في إجازة بين عدة دول والأكل والحلويات لها لذة وطعم جميل ونحن نراها جميلة بزيادة 3 كيلو وليست دبة، بل هي منجة وحلوة وجميلة، ولما ترد الوطن بتسوي نظام غذائي ونحن جميعا زاد الوزن لدينا من المتعة ولذة الطعام».غادرتنا وتركت خلفها حزنا واضحا على وجه صديقتي التي نظرت إلي قائلة: أشكرك على الرد وأنا لم أكن في إجازة في عدة دول، نعم أنا أعلم ولكن ردي أخجل «أم لسان طويل» لتعلم ان التدخل في شؤون الآخرين ليس من الذوق العام والأدب.. كلماتي أسعدت الطيبة المؤدبة، نعم لتعلم أن السعادة تأتي أحيانا على هيئة كلمة عميقة أو نسمة هواء عليلة وذكرى أنيقة ودعوة من قلوب جميلة، كما ان الكلمة المؤذية لها جرح في القلب يحتاج الى وقت ليندمل.يجب أن نتعلم أن «الإفراط في العطاء يعلم الناس استغلالك، والإفراط في التسامح يعلم الناس التهاون في حقك، والإفراط في الطيبة يجعلك تعتاد الانكسار، والإفراط في الاهتمام بالآخرين يعلمهم الاتكالية».التوازن في الفضيلة هو ضمان اتزانها، فكم من طباع جميلة انقلبت على أصحابها بالإفراط فيها.لكم كل الحب والاحترام، ويجب وزن الكلام قبل خروجه، والكلمة الطيبة صدقة.. تصدقوا بالكلمات الجميلة فإن لها وقعا جميلا في نفوس الآخرين.