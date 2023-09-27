نعمة النسيان تسلي عن الأحزان

تمر بنا الحياة أياما وشهورا وسنين يسابق بعضها بعضا، فتمضي بنا بأحداثها بين فرح وحزن محملة بالكثير من الاحداث، فقد ننسى بعضها والبعض الآخر يظل عالقا في ذاكرتنا لا يتزحزح، وتستمر بنا الحياة إلى أجل مسمى لا يعلمه إلا الله وحده، عالم الغيب والشهادة، وقد منحنا الله خلالها نعمة عظيمة ضمن نعمه التي لا تعد ولا تحصى تستحق منا الحمد والشكر وهي نعمة النسيان، من أجل أن تستمر بنا الحياة ونتحملها بحلوها ومرها.أما النسيان فهو السهو، وخلو البال من ذكر الشيء وغيابه، وهو ضد التذكر، وقد ورد ذكر النسيان في القرآن الكريم في خمسة وأربعين موضعا، وبصيغة الفعل ورد اثنين واربعين مرة، لما له من أهمية في حياتنا، يقول المولى عز وجل في سورة الكهف (فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره) والحقيقة أن المرء عرضة للسهو والغفلة والنسيان، وربما تضايق كثيرا عندما ينسى أمرا مهما ولعل في الأمر خيرة له وهو لا يعلم (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ـ البقرة: 216).والحقيقة أن من أراد الراحة لنفسه فلينس، فحياة الإنسان لا تخلو من الآلام والأحزان وإذا تذكرها وفكر فيها نغص عليه حياته، فلا حزن يدوم ولا فرح يدوم، ولولا النسيان ما انتهت مصائبنا، ولا تمتعنا بشيء من متاع الدنيا، وقد رفع المولى عز وجل بفضله وكرمه عنت الخطأ والنسيان وما استكرهنا عليه، ولا شك أن هذا من رحمة الله على عباده، ولولا هذه الرحمة والنعمة المسداة لما بدأنا حياة جديدة، إن النسيان سكينة للقلب وراحة للعقل، يقول الإمام ابن القيم: ومن أعجب النعم نعمة النسيان، فإنه لولا النسيان لما سلا المرء شيئا ولا انقضت له حسرة، ولا تعزى عن مصيبة ولا مات له حزن، ولا بطل له حقد، ولا تمتع بشيء من متاع الدنيا مع تذكر الآفات، ولا رجا غفلة عدو ولا نقمة من حاسد، فتأمل نعمة الله في الحفظ والنسيان مع اختلافهما وتضادهما (مفتاح دار السعادة)، ولا شك ان نسيانك الشيء سلوان وراحة بال لك، ومهما نسيت وتناسيت فلا تنسى واجبك تجاه خالقك أما ما سوى ذلك فهو زائل، ودمتم سالمين.

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