فضيتان للشرباتي ومصطفى في تايكواندو الآسياد

فضيتان للشرباتي ومصطفى في تايكواندو الآسياد
التاريخ
9/27/2023 11:23:43 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد-
حقق لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو، صالح الشرباتي
(وزن تحت 80) كغم، وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، ميداليتين فضيتين اليوم ضمن
منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ 19.
ليصبح عدد الميداليات التي يحققه الأردن في منافسات التايكواندو 3 ميداليات، وكان زيد الحلواني (وزن تحت 63) قد حقق الميدالية البرونزية أمس.
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