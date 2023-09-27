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ميدفيديف وألكاراز يطمحان ببداية قوية في بطولة الصين المفتوحة

9/27/2023 11:23:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بكين - وصف المصنف الثالث عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، الروسي دانييل ميدفيديف، بطولة الصين المفتوحة التي ستنطلق اليوم، بأنها لا تختلف كثيرا عن بطولة ماسترز أو جراند سلام" في إشارة لقائمة المشاركين بالبطولة.
وأقر ميدفيديف: "إنها بطولة صعبة، مثل الماسترز أو الجراند سلام، ربما تكون أصعب من الجراند سلام، حيث لا توجد بها أدوار أولى".
وتضم قائمة المشاركين في البطولة جميع اللاعبين الموجودين في قائمة أفضل 10 لاعبين، باستثناء المصنف الأول الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والثامن الأميركي تيلور فريتز، كما أكد أنه سيكون هو والإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالميا والمرشح الأول للقب، سعيدين بـ"اللعب وجها لوجه مجددا" لأن هذا سيعني "أننا سنتأهل وقتها للنهائي".
وأقر بأنه رغم إنهاء الموسم دون الفوز بـ"جراند سلام" بعد خسارته نهائي فلاشينج ميدوز، إلا أنه يواصل اللعب بدافع "محاولة الفوز"، وقال: "أحيانا تكون نهاية الموسم معقدة لأن كل بطولات الجراند سلام تكون قد انتهت، لهذا تحتاج لهذا الدافع. وفي نفس الوقت، فإن الجميع يؤدي بشكل تنافسي، الدافع بالنسبة لي سيكون محاولة الفوز".
ويشارك ميدفيديف للمرة الأولى في ملاعب "دايموند آرينا" في بكين، مشيرا إلى أن أرضيتها "سريعة نوعا ما"، خيث ستقام بطولة الصين المفتوحة في العاصمة الصينية بكين وهي منافسة ذات 500 نقطة وتستمر بداية من الخميس حتى 8 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، بعد توقف 4 سنوات عن آخر نسخها في العام 2019 بسبب الإجراءات المطبقة في البلد الآسيوي ضد وباء كورونا.
من جانبه، أكد الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالميا والمرشح الأول للقب بطولة الصين المفتوحة، أن وجوده في الجولة الآسيوية يمثل "حافزا إضافيا" في صراعه مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الغائب عن بكين وشنغهاي، لإنهاء عام 2023 في صدارة التصنيف العالمي.
وصرح ألكاراز خلال مؤتمر صحفي يسبق البطولة: "جئت إلى هنا بحافز إضافي في محاولة لتقليص الفارق في التصنيف، إنه أمر أضعه بذهني في كل مرة أتدرب فيها، وفي كل بطولة"، لكن الإسباني شدد أيضا أن الأمر ليس إجبارا بخصوص استعادة صدارة التصنيف، لكن "عليك أن تضع لنفسك عددا من الأهداف طوال العام".
وتابع أنه يرغب خلال العام المقبل "في خوض بطولات الجراند سلام الأربع والفوز بواحدة على الأقل" مثلما فعل في 2023، حيث يصل ألكاراز إلى الصين للمرة الأولى، حيث تستعد لاستضافة بطولة بعد غياب 3 سنوات بسبب وباء كورونا.
وقال: "إنه أمر مختلف، كنت أشعر بفقداني لشيء ما، لقد وصلت إلى هنا أخيرا، دائما ما كنت أحب المجيء إلى هنا واللعب أمام الجمهور الصيني والشعور بما كان يقوله لي اللاعبون، فهنا هناك أجواء حماسية كبيرة تجاه التنس".
ويغيب عن بطولة الصين المفتوحة ذات الـ500 نقطة، الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا، ويعد أبرز منافسي ألكاراز فيها هو الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثالث عالميا.
وفي سياق متصل، تغلبت الأميركية جيسيكا بيجولا، المصنفة الرابعة عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، على الإسبانية كريستينا بوكشا في ثمن نهائي بطولة طوكيو.
وفي مباراة استمرت ساعة واحدة بالكاد، تغلبت بيجولا على منافستها الإسبانية بواقع 6-1 و6-2، لتقترب بيجولا من التأهل للبطولة الختامية للسيدات، الأمر الذي قد تحسمه خلال الأدوار المقبلة في طوكيو.
وتنتظر بيجولا الفائزة من مواجهة الروسية داريا كاساتكينا أو اليونانية ديسبينا باباميتشايل في الدور المقبل. (وكالات)

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