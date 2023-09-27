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المغرب تحظى بتنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 بعد انقطاع دام 35 عاما

9/27/2023 11:23:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الرباط- أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن فوز المغرب بشرف تنظيم نسخة كأس أمم أفريقيا لعام 2025، وذلك بعد إجراء عملية التصويت خلال اجتماع مكتبه التنفيذي في القاهرة أمس، ليعوض بذلك رسميا غينيا، التي سحب التنظيم منها في تشرين الأول "اكتوبر" من العام الماضي، بسبب التأخر في أعمال بناء الملاعب، فيما اختار "الكاف" الملف المشترك لتنزانيا وكينيا وأوغندا لتنظيم نسخة 2027.
وقال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المكتب التنفيذي في القاهرة، إن المغرب فاز بحق استضافة أمم أفريقيا 2025، فيما فازت كينيا وأوغندا وتنزانيا، بحق استضافة أمم أفريقيا 2027"، مؤكدا ثقته بقدرة الكرة الإفريقية على الفوز ببطولة كأس العالم يوما ما.
وتابع: "نقيم بعض المسابقات الجديدة لتطوير الكرة الإفريقية، مثل دوري السوبر المقرر انطلاقته في تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، لقد كنا صارمين في الشروط التي وضعناها لدول كينيا وأوغندا وتنزانيا، من أجل استضافة الكان، وأبرزها حرية التنقل بين البلدان الثلاثة بالنسبة للمشجعين والوفود المشاركة".
وانتظر المغرب 35 عاما ليحظى بشرف تنظيم هذه البطولة الأفريقية، بعدما غاب عن احتضانها منذ العام 1988، وبلغ فيها الدور نصف النهائي بفضل جيل الحارس بادو الزاكي ومحمد التيمومي وعزيز بودربالة ومصطفى البياز وغيرهم.
ويأتي فوز المغرب باستضافة نسخة 2025 لكأس أمم أفريقيا، بالإجماع، بعد حصوله على 22 صوتا، وغياب عضوين، في وقت لم ينل الملف المشترك لنيجيريا وبنين أي نقطة، بينما خرجت الجزائر من السباق في آخر لحظة، رغبة من رئيس الاتحاد الجديد وليد صادي، تكريس جهوده الأولية على تطوير كرة القدم المحلية.
وأعلن الاتحاد الجزائري عبر رئيسه الجديد وليد صادي سحب الملفين، وقال في تصريح للتلفزيون الحكومي: "أرسلنا اليوم رسالة رسمية للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم نعلن فيها سحب ملفي الجزائر، من تنظيم كأس أفريقيا 2025 و2027".
وأوضح الاتحاد الجزائري أن هذا الانسحاب "يأتي بسبب النهج الجديد الذي يتبعه الاتحاد في إستراتيجية تطوير كرة القدم في الجزائر، والذي يركز على إعادة تنظيم وتنشيط كرة القدم في الجزائر، كما يكرر التزامه الثابت بتطوير كرة القدم الأفريقية.
وتضاربت الأنباء حول وجود ملف مصري للترشح لتنظيم نسخة 2027 بين تأكيد بعض المصادر ونفي مسؤولين بالاتحاد المصري للعبة، وكان مقررا أن يحسم الاتحاد الأفريقي هوية البلدين المضيفين مطلع العام الحالي، لكنه أجل قراره حتى أمس. وتستضيف ساحل العاج نسخة 2023 التي تم تأجيلها من حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) الماضيين إلى كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) المقبلين، لتجنب موسم الأمطار وضمان إقامة البطولة في ظروف مناسبة.
وقدّم المغرب ملفا قويا أثناء سباقه حول تنظيم البطولة الأفريقية، والذي تولى رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، تقديمه لمدة 10 دقائق، حيث اقترح 6 ملاعب لإجراء المباريات الرسمية، تستجيب للمعايير الدولية المنصوص عليها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مع توفير 24 ملعبا للتدريبات، إضافة إلى مرافق وتجهيزات رياضية ذات مستوى عال، وملعب خاص لتدريبات الحكام.
وستقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، في المغرب على ملاعب مولاي عبد الله بالرباط (66 ألف متفرجا)، ملعب طنجة (88 ألفا)، ملعب أكادير (66 ألفا)، ملعب مراكش (55 ألفا)، ملعب محمد الخامس (55 ألفا)، وملعب فاس الكبير (66 ألف) وجميعها مجهزة بغرف تقنية "الفار"، كما تم وضع ملاعب بركان ووجدة والقنيطرة ومولاي الحسن والعبدي بالجديدة والحسن الثاني بفاس كملاعب احتياطية.
ويعود تاريخ تأسيس بطولة كأس أمم إفريقيا إلى لقاء جمع بين مسؤولين من مصر وإثيوبيا والسودان، إلى جانب ممثل من جنوب أفريقيا، في عام 1956 خلال المؤتمر العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في البرتغال لإقامة مسابقة قارية إفريقية.
وأُقيمت كأس الأمم للمرة الأولى في شباط (فبراير) من العام 1957 في العاصمة السودانية الخرطوم، وفازت مصر التي أطاحت بالسودان في نصف النهائي على إثيوبيا 2-1 في النهائي بعد استبعاد جنوب إفريقيا بسبب سياسات الفصل العنصري التي كانت تتبعها الحكومة آنذاك، لكن إثيوبيا ثأرت لخسارتها في كأس الأمم الأفريقية الثالثة عام 1962 بفوزها على مصر "المعروفة آنذاك باسم الجمهورية العربية المتحدة" بنتيجة 4-2 في النهائي الذي أُقيم في إثيوبيا.
ومنذ ذلك الحين نمت البطولة بشكل كبير، مما جعل من الضروري إجراء تصفيات مؤهلة، ليبلغ عدد المشاركين في البطولة النهائية 16 مشاركا منذ عام 1998 (كان 16 فريقا سيتنافسون في عام 1996، لكن نيجيريا انسحبت، مما قلص عدد الفرق إلى 15 منتخبا، وتكرر ذلك في عام 2010 مع توغو)، وحتى عام 2017، لم يتغير الشكل، مع سحب ستة عشر فريقا إلى أربع مجموعات من أربعة فرق لكل مجموعة، مع تقدم أفضل فريقين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، وفي 20 تموز "يوليو" من العام 2017، نقلت كأس الأمم الإفريقية من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو) وتوسعت لتضم 24 فريقا بدلا من 16.
وفازت مصر بلقب البطولة في سبع نسخ سابقة (بما في ذلك عندما كانت مصر تعرف باسم الجمهورية العربية المتحدة بين عامي 1958 و1961)، وتم منح ثلاث كؤوس مختلفة في تاريخ البطولة، حيث فازت غانا والكاميرون بالكأسين الأول والثاني بعد فوز كل منهما بالبطولة ثلاث مرات، فيما تم منح الكأس بشكلها الحالي لأول مرة في عام 2002 وفازت بها مصر إلى أجل غير مسمى بعد فوزها بلقبها الثالث على التوالي في عام 2010.
وفي العام 2013، تغير شكل البطولة فأصبحت تقام في السنوات الفردية لكي لا تتعارض مع بطولة كأس العالم لكرة القدم، وفاز المنتخب السنغال بلقب النسخة الأخيرة من البطولة القارية بعد فوزه على المنتخب المصري بركلات الجزاء 4–2 في نهائي نسخة العام 2021 بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي. (وكالات)

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