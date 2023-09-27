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الحمود يشارك في آخر جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات

9/27/2023 11:23:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان- يغادر عطا الحمود يوم الاثنين المقبل إلى قبرص للمشاركة في رالي قبرص الـ50، والذي يشكل الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، التي يقام بالفترة من 6-8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، حيث يسعى إلى نيل لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للملاحين، ويلعب في الرالي دور الملاح للسائق العُماني عبد الله الرواحي.
ويمثل الحمود المشاركة الأردنية في رالي قبرص، وسيخوض تدريباته إلى جانب الرواحي على مسار الرالي ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.
وقال الملاح الحمود لـ" الغد": "اتطلع لنيل لقب بطولة الشرق الأوسط للملاحين وتحقيق انجاز تاريخي، المنافسة على اللقب ستكون قوية وصعبة حيث يبلغ الفارق بيني وبين صاحب المركز الثاني ماثيو باوميل من أندورا 6 نقاط، ويبلغ الفارق بيني وبين القطري ناصر الكواري 24 نقطة، وقد حققت أنا والسائق العُماني الرواحي نجاحات كبيرة في راليات بطولة الشرق الأوسط العام الحالي، كراليات عُمان وقطر والأردن، ووقفت للمرة الأولى كأردني على منصة التتويج برالي لبنان مؤخرا، حيث حققت إلى جانب الراوحي المركز الثاني، بالطبع اكتسبنا خبرة كبيرة في راليات الشرق أوسطية حيث نشارك منذ اعوام مع بعضنا البعض في بطولة الشرق الأوسط للراليات، ونتائجنا المميزة باتت واضحة للجميع، ورالي قبرص مساره متعدد ويتطلب مهارات قيادية كبيرة ودقة في تدوين الملاحظات على طرقه الترابية الجبلية الوعرة والملتوية".
وفي بطولة الشرق الأوسط للراليات يعمل إلغاء الراليات إلى خلط الأوراق، حيث أدى الغاء رالي قبرص الجولة الأخيرة العام الماضي إلى حسم السائق القطري ناصر العطية لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للمرة 18 في البطولة محققا بذلك رقما قياسيا، في حين أدى إلغاء رالي الكويت الدولي العام الحالي، الذي كان مقررا في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إلى رفع مستوى التنافس بين السائقين والملاحين في بطولة الشرق الأوسط ولن تقتصر المنافسة على القطري ناصر العطية، وسيدخل على خط المنافسة سائقون جدد يتطلعون لزيادة رصيدهم من النقاط في البطولة.
ولن يقف القطري ناصر العطية صاحب الخبرة في بطولة الشرق الأوسط للراليات والذي يشارك في الدورة الآسيوية الـ19 ضمن صفوف المنتخب القطري للرماية، وحقق يوم أمس ميداليتين (برونزية وفضية) في رماية السكيت مكتوف الأيدي، وكان قد انسحب مؤخرا من رالي لبنان بسبب حادث أدى إلى انقلاب سيارته وخروجها عن المسار، واستطاع العطية، الذي يعد واحدا من أبرز السائقين في العالم، من الخروج بسلامة من سيارته، إلى جانب ملاحه، من دون التعرض لأي إصابة، رغم الأضرار الكبيرة التي حدثت.
وسيعمل العطية على نيل لقب رالي قبرص، حيث يتمتع بخبرة كبيرة فيه، وتحقيق لقب بطولة الشرق الأوسط للرلاليات للمرة الـ19، حيث يبلغ الفارق بينه وبين متصدر بطولة الشرق الأوسط للراليات مؤقتا العُمان الرواحي 6 نقاط سهلة المنال وسيدخل على خط المنافسة صاحب المركز الثالث في الترتيب العام الكويتي مشاري الظفيري وصاحب المركز الرابع اللبناني أحمد خالد، وصاحب المركز الخامس الكويتي يوسف الظفيري.

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