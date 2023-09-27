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المصارعة يختتم مشاركته في بطولة العالم

9/27/2023 11:23:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – أنهى المنتخب الوطني للمصارعة الحرة، مشاركته في بطولة العالم للرجال، والتي اختتمت مؤخرا في العاصمة الصربية بلغراد، وسط مشاركة واسعة.
ولم ينجح اللاعبان سلطان علي ضامن (87 كغم) وعبدالفتاح سعادة (77 كغم) في التأهل عن أوزانهما بالدور الأول من منافسات المصارعة الرومانية تحت قيادة المدرب يحيى أبو طبيخ، فيما غاب لاعبا المصارعة الحرة أرزو شاميل (86 كغم) وعبدالكريم أبو دعيج (92 كغم) عن المشاركة بمنافسات المصارعة الحرة تحت قيادة المدرب رمزي المرافي، بسبب تأخر إصدار تأشيرات السفر لهم.
ويرأس الوفد الأردني المشارك، م. محمد العواملة رئيس اتحاد المصارعة والناطق الإعلامي ونائب رئيس الاتحاد م.عبدالله قطيشات، واللاعب الأسبق صالح زريقات، حيث عقد ممثلو اتحاد المصارعة اجتماعات مكثفة مع رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة نيناد لالوفيتش وبحضور عدد من مسؤولي التطوير في الاتحاد الدولي، لبحث سبل التعاون والإرتقاء باللعبة.
كما بحث العواملة وقطيشات مع ممثلي الاتحادات، الصربي والكرواتي والروماني والهنغاري، إمكانية ترتيب برامج تبادل بين الاتحادات الأهلية في المرحلة المقبلة، والاستفادة من خبراتهم، لضمان مشاركات كبيرة وناجحة للاعبي المنتخب الوطني في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.
وأكد الناطق الإعلامي م.عبدالله قطيشات في حديثه لـ(الغد)، على وجود اهتمام من الاتحادين الروماني والجورجي لعمل معسكرات مشتركة مع لاعبي المنتخب الوطني في المصارعة الحرة والرومانية، لافتا إلى حرصهم أيضا على إقامة دورات تعايش للمدربين الوطنيين لصقل خبراتهم.
ولم يخف قطيشات أهمية المشاركة في مثل هذه البطولات والاجتماعات الدولية، بقوله: "الزيارة كانت مهمة من أجل عقد الاجتماعات واستمرار الظهور في البطولات العالمية، سعيا للبناء على النجاحات المتحققة من الاستضافات المحلية الأخيرة". وكان اتحاد المصارعة قد استضاف بطولة آسيا للناشئين والشباب تحت 15 و20 عاما في تموز (يوليو) الماضي ، قبل أن يأخذ على عاتقه استضافة بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما في وقت قياسي، لينجح بترك انطباعات ايجابية تتوافق مع المعايير المتبعة لدى المجتمع الدولي للعبة.

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