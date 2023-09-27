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الوحدات يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة جرش

9/27/2023 11:23:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- يبدأ فريق الوحدات حملة الدفاع عن لقب كأس الأردن CFI لكرة القدم لموسم 2023 - 2024، وذلك عندما يستقبل نظيره فريق جرش على ستاد عمان الدولي عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.
ويتطلع الوحدات لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في الفترة الحالية، بعد أن احتل وصافة ترتيب دوري المحترفين في الجولات الماضية وبفارق نقطتين عن المتصدر، إلى جانب انطلاقته الجيدة وصدارته لمجموعته ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعد مرور جولة واحدة.
وتقام اليوم عند الساعة الخامسة مساء مباراتين، إذ يواجه مغير السرحان نظيره صما على ستاد الأمير محمد، ويستقبل السلط على ملعبه فريق العربي، على أن يلعب الجليل مع دوقرة عند الساعة السابعة والنصف مساء على ستاد الحسن الدولي.
وأقيمت أمس 4 مباريات لحساب الدور ذاته، حيث واجه الأهلي نظيره العالية على ستاد البتراء، الجزيرة ومرج الحمام على ملعب السلط، معان واتحاد الرمثا على ستاد الأمير محمد، والفيصلي وحرثا على ستاد عمان.
وتختتم منافسات الدور يوم غد الجمعة بـ3 مواجهات وهي شباب الأردن مع دير أبي سعيد على ستاد البتراء، شباب العقبة والوحدة على ستاد الأمير محمد، والرمثا مع وادي الريان على ستاد الحسن.
وكانت 5 فرق قد ضمنت بلوغ الدور الثاني من البطولة، وهي السرحان، اليرموك، سحاب، الصريح والحسين إربد.
وينشد فريق الوحدات صاحب الـ11 لقبا في بطولة الكأس، بالتحضير للمنافسة الآسيوية ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، من خلال ملاقاة جرش الذي ينشط في دوري الثانية، ويحقق نتائج متباينة بعد فوز وتعادلين خلال جولات ماضية.
ومن المتوقع أن يعتمد المدرب العماني للوحدات رشيد جابر على تشكيلة مغايرة عما ظهر عليها الفريق في المباراة الأخيرة أمام أهلي حلب السوري، من خلال منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء، بإشراك كل من مراد الفالوجي، يوسف أبو الجزر، أحمد الصغير، دانيال عفانة، فادي الناطور، محمود شوكت، أحمد سريوة، حسان زحراوي، خالد عصام، محمد موالي ومحمود زعترة.
وفي مواجهة ثانية، يسعى مغير السرحان بخبرته في "المحترفين" بتجاوز منافسه صما القادم من دوري الدرجة الأولى، باعتماد المدرب خالد الدبوبي على عدد من اللاعبين المميزين منهم صهيب أبو هشهش، سامر خانكان، محمد العملة، كريم سليمان، أحمد أبو صعيليك وقصي طنوس.
ويتطلع السلط وصيف بطولة الكأس في النسخة قبل الماضية، بعبور ضيفه العربي دون عناء، رغم النتائج الطيبة التي يحققها منافسه مؤخرا بدوري الدرجة الأولى، إلا أن السلط وبقيادة المدرب السوري عماد خانكان أبدى تحسنا ملحوظا في الجولات الماضية، بعد تسجيله الفوز في آخر جولتين بدوري المحترفين، معتمدا على عدد من النجوم أبرزهم عبد الله ذيب، خليل بني عطية، عدي القرا، مهند سمرين وعبد الله المناصرة.
ويسعى الجليل مع مدربه محمد العبابنة في تسجيل فوزه الأول هذا الموسم بالمسابقات الرسمية، بعد 5 مباريات سابقة بالدوري دون انتصار، بمواجهة دوقرة الذي سجل الفوز في جميع مبارياته بدوري الثانية وتصدره لمجموعته برصيد 9 نقاط.
ويبرز من الجليل عدد من اللاعبين منهم نبيل خرشاش، يحيى بخيت، ياسين طهري، صاموائيل أوليفيرا ومحمد العدوان.

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