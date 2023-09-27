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الكراتيه ينهي معسكره التدريبي مع منتخب تشيلي

9/27/2023 11:23:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - أنهى المنتخب الوطني للكراتيه معسكره التدريبي المشترك مع المنتخب التشيلي، الذي استمر أسبوعين في مركز الاعداد الاولمبي، استعدادا لمشاركة المنتخب الوطني في الدورة الآسيوية التاسعة عشرة التي ستقام في الصين، ومشاركة المنتخبين في بطولة العالم التي ستقام في العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 24-29 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
واشتمل المعسكر التدريبي على نزالات ودية بين لاعبي ولاعبات المنتخبين، وذلك لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وهذه هي المرة الثانية التي يقيم فيها المنتخب التشيلي معسكرا تدريبيا مشتركا مع المنتخب الوطني، حيث أقيم المعسكر المشترك الأول في مصر خلال شهر نيسان (إبريل) الماضي.
وغادر المنتخب التشيلي الأردن متوجها إلى القاهرة قبل أيام لإقامة معسكر تدريبي مغلق مع منتخبي مصر وروسيا في صالة دار المركبات ويستمر حتى نهاية الشهر الحالي.
ويتطلع منتخبنا الوطني إلى مواصلة تحقيقه للإنجازات اللافتة وتأكيد التطور الكبير للكراتيه الأردنية، والتي أصبحت تحظى بمكانة عالمية بفضل العديد من الإنجازات.
وتتكون بعثة المنتخب الوطني للكراتيه المشارك في الآسياد من المدير الفني محمد إبراهيم والمدرب محمد فتيان إلى جانب 8 لاعبين ولاعبات وهم: لين منصور (وزن تحت 55 كغم)، وعبدالله حماد (وزن تحت 60 كغم) ومنى الديري (وزن تحت 61 كغم) وعبدالرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم) ونور الله ناصر (وزن تحت 68 كغم) وجود الضروس (وزن فوق 68 كغم)، وحسن مصاروة (وزن تحت 75 كغم) ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم).
وبعد انتهاء منافسات الدورة الآسيوية سيكثف المنتخب الوطني من استعداداته للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في العاصمة المجرية بودابست، حيث يمثل المنتخب الوطني في البطولة كل من كريم أبو الهيجاء (الكاتا) ‏‏ولين منصور (وزن تحت 55 كغم) ومنى الديري (وزن تحت 61 كغم)، ونور الله ناصر (وزن تحت 68 كغم)، وجود الضروس ‏‏‏(وزن فوق 68 كغم)، وعبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم وعبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 68 كم)، وحسن المصاروة (وزن ‏‏تحت 75 كم)، ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، وأنس الكسواني (وزن فوق 84 كغم)، وفريق الكاتا للسيدات المكون من منى ‏‏الديري وجود الضروس ولين منصور ونور الله ناصر)، وفريق الكاتا رجال المكون من محمد الجعفري وأنس الكسواني وعبد ‏‏الرحمن المصاطفة وعفيف غيث وعبد الله حماد وحسن المصاروة وأحمد شديد).‏
وقال مدير اتحاد الكراتيه مصطفى الفاعوري لـ" الغد": "اقام المنتخب الوطني للكراتيه معسكرا تدريبيا لمدة اسبوعين استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها الدورة الآسيوية المقامة حاليا في الصين، وبطولة العالم، وإن إقامة المعسكرات التدريبية مع منتخبات عالمية تعد فرصة احتكاك جيدة للاعبين واللاعبات، كما أنها تساهم في إحراز لاعبينا نتائج مميزة وتحسن من مراكزهم ونقاطهم في التصنيف العالمي، ويعتبر المنتخب التشيلي من المنتخبات القوية، كما يأتي الهدف من المعسكرات التدريبية الترويج للمناطق السياحية في الأردن".

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