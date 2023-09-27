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صقور الأردن ينشد خطف نقاط البحرين في الألعاب الآسيوية اليوم

9/27/2023 11:23:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – يسعى المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، إلى تجنب أي مفاجآت، وذلك عندما يلاقي نظيره المنتخب البحريني عند الساعة 6 من صباح اليوم في صالة الألعاب الرياضية بمركز هانغتشو الأولمبي، ضمن الجولة الثانية عن مباريات المجموعة الثالثة للنسخة التاسعة عشر من دورة الألعاب الآسيوية، التي تحتضنها مدينة هانغتشو الصينية وتستمر فعالياتها حتى 8 تشرين الأول "اكتوبر" المقبل.
واستهل "صقور الأردن" مشواره في البطولة بفوز عريض على المنتخب التايلندي بنتيجة (97-63)، فيما خسرت البحرين مباراتها الأولى أمام الفلبين (61-89)، ليتصدر المنتخب الوطني جدول ترتيب فرق مجموعته برصيد نقطتين، بأفضلية فارق النقاط عن المنتخب الفلبيني، الذي يأتي ثانيا بنفس الرصيد النقطي، فيما جاءت البحرين وتايلند في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطة لكل فريق.
ووفقا لنظام البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعات الأربع مع بعضهما بعضا طبقا لنظام "الكروس" ضمن الدور التأهيلي للدور ذاته.
وفي مواجهات اليوم، تلتقي تايلند مع الفلبين عند الساعة السادسة صباحا لحساب مباريات المجموعة الثالثة، فيما تلعب السعودية مع إيران، الإمارات مع كازاخستان عند الساعة 12:30 ظهرا لحساب مباريات المجموعة الأولى.
وتلتقي الصين تايبيه (تايوان) مع الصين، ومنغوليا مع هونغ كونغ الساعة 3 مساء ضمن مباريات المجموعة الثانية، فيما تلعب قطر مع كوريا الجنوبية، وأندونيسيا مع اليابان الساعة 8:30 صباحا، ضمن مباريات المجموعة الرابعة.
الأردن والبحرين.. تأكيد وتعويض
يدرك الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة، أن الفوز على المنتخب البحريني مهم من أجل التمسك بحظوظ التأهل المباشر إلى الدور ربع النهائي من البطولة قبل مواجهة الفلبين يوم بعد غد السبت، لذلك من المتوقع أن يجدد اعتماده على فريدي إبراهيم في تدوير الكرة بإسناد من "صائد الثلاثيات" سامي بزيع والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون، مع تواجد المجنس الأميركي جون بوهانون إلى جانب أحمد الدويري لتأمين منطقة العمق.
وتبرز على دكة البدلاء العديد من الأوراق الرابحة والمؤثرة، والتي يتقدمها اللاعبون، محمد شاهر وأحمد الحمارشة وهاشم عباس ومالك كنعان وأشرف الهندي وفادي قرمش وأحمد الحموري، وسيكونوا متاحين للتناوب مع الأساسيين طبقا لظروف المباراة والرؤية الفنية للجهاز التدريبي.
في المقابل، يتطلع الإسباني ريكارد كاساس المدير الفني للمنتخب البحريني ومساعديه راسم المرزوقي وجيرمان كورونيل، إلى الفوز بالمباراة وتصحيح مسار الفريق في "الأسياد" لتعزيز حظوظه في البقاء، متسلحا بخبرات لاعبيه، ميثم جميل ومصطفى حسين وعلي حسين وعلي جابر وعلي شكرالله والواثق علي ومزمل أمير ومحمد أمير وسيد محمد حميد وعلي عقيل ومحمد بوعلاي والمجنس الأميركي ديفون دوايني.
وتعيش كرة السلة البحرينة، حالة تطور ونشوة ملحوظة، بعدما حققت قفزت هائلة في سلم التصنيف الدولي الأخير بتقدمها 15 مركزا، لتحل في المركز 69 عالميا و12 آسيويا برصيد 150.0 نقطة، وذلك بعدما نجحت في التأهل إلى التصفيات النهائية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، فيما يحتل المنتخب الوطني المركز 32 عالميا و7 آسيويا والثاني عربيا برصيد 374.6 نقطة.
7 مواجهات سابقة
تحمل المواجهة المقبلة بين "الصقور" والبحرين الرقم 8 على الصعيدين الودي والرسمي، حيث يشير ميزان المواجهات المباشرة إلى تفوق المنتخب الوطني بخمسة انتصارات مقابل انتصارين للمنتخب البحريني منذ أول لقاء جمعهما يوم 20 آب (أغسطس) من العام 2002، والذي فاز به المنتخب الوطني بنتيجة (80-63) ضمن بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية لكرة السلة.
والتقى الفريقان في بطولة كأس الملك يوم 20 آب (أغسطس) من العام 2003، وفازت البحرين بنتيجة (89-81)، ثم عاد المنتخب الوطني ليتغلب على البحرين في البطولة ذاتها بنتيجة (103-82) يوم 20 آب (أغسطس) من العام 2004، وعاد "الصقور" مجددا ليؤكدوا تفوقهم بالفوز على البحرين بنتيجة (99-60) يوم 19 آب (أغسطس) من العام 2005 في بطولة كأس الملك الدولية.
وفاز المنتخب الوطني على البحرين بنتيجة (85-44) في لقاء أقيم يوم 9 كانون الأول (ديسمبر) من العام 2006 في دورة الألعاب الآسيوية بالدوحة، ثم فاز على "الأحمر" البحريني بنتيجة (80-65) يوم 11 شباط (فبراير) من العام 2020 في بطولة كأس الملك، قبل أن يشهد اللقاء الودي الأخير الذي جمعهما في المنامة يوم 21 آب (أغسطس) من العام 2021، فوز البحرين بنتيجة (92-83).

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