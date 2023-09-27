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الفيصلي يتأهل لثمن نهائي كأس الأردن بثمانية في مرمى حرثا

9/27/2023 11:23:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني






تأهل فريق الفيصلي إلى دور ثمن النهائي من بطولة كأس الأردن لموسم 2023-2024، بعد تخطيه نظيره حرثا بثمانية أهداف دون مقابل، في المباراة التي جرت أحداثها مساء الأربعاء على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة.

وسجل أهداف الفيصلي في اللقاء كل من عارف الحاج، محمد العكش، خالد زكريا، براء مرعي، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، أحمد أبو شعيرة "هدفان" ورفيق الكامرجي، ليتأهل "الأزرق ويلاقي سحاب في الدور المقبل.

وبدوره، وصل معان لدور الـ 16 بعد تجاوزه نظيره اتحاد الرمثا بهدفين دون مقابل على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، إذ تمكن من إحراز الثنائية أحمد ياسين وعبد المالك مفتاحي.

وتأهل الأهلي لثمن النهائي على حساب العالية، بعد أن تغلب عليه بهدفين دون رد، سجلهما كل من إبائ الرمحي والبشير سيدي، في اللقاء الذي أقيم على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب.

وبلغ الجزيرة الدور نفسه بعد فوزه على نظيره مرج الحمام بهدف وحيد حمل توقيع اللاعب مؤيد رومي، في المباراة التي جرت على ملعب السلط.

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