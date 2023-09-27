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العدالة أن يتساوى جميع البشر وتنتهي العنصرية

9/27/2023 11:23:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يوسف عبد الله محمود






لن يكون للعدالة وجهها الإنساني الناضر إذا لم تشمل جميع البشر ستكون منقوصة إذا تمتع البعض وحُرم منها البعض الآخر.
في عالم اليوم اختلفت المعايير، القوي يستبيح الضعيف. لغة“التسامح” باتت في عُرف العصر لغة الضعفاء هكذا فهمها الإمبرياليون والعنصريون. فهموا“التسامح” توسلاً واستسلاماً، وفهموا“الأريحية” على أنها نكوص وتخاذل، وفهموا“الرحمة” تنازلاً عن الكبرياء.
قبل أيام استمعت إلى واحدٍ من أنصار هذه“العدالة” المقموعة في عصرنا وهو يتحدث إلى فضائية عربية. إنه مارسيل برودوم عضو مجلس الشيوخ الكندي السابق، كان حديثه مُترعاً بالألم، مثقلاً بالحزن، هو متألم من“عنصرية” باتت تذرع العالم دون أن تخشى معارضة حقيقية من أنظمة عالمية مستكبرة. متألم من“معايير مزدوجة” يتعامل أصحابها مع حقوق البشر. مارسيل برودوم يروي لنا وهو الفرنسي الأصل، كيف كان ومجموعة من رفاقه أيام الشاب على وشك التطوع مع الجنود المصريين لصدّ العدوان البريطاني/ الفرنسي/ الإسرائيلي على مصر عام 1956.
يقول: كان انتهاكاً صريحاً لحقوق سيادة بلد، ذنبه انه يمارس حقه السيادي على أرضه. وباستنكار ما بعده استنكار، يدين رجل السلام العالمي هذا الدعم الأميركي لإسرائيل التي تحتل أرضاً ليست لها، مبررة هذا الاحتلال بمزاعم توراتية لا أساس لها من الصحة! وبسخرية ومرارة يقول متهكماً:“لماذا لا تجعل أميركا“إسرائيل” الولاية الواحدة والخمسين من مجموع ولاياتها!؟
إن إسرائيل تضرب وتحارب بسيف أميركا. تنتهك حقوق الإنسان بمباركة أميركية لا حدود لها.
ثم يتساءل برودوم: أليس غريباً أن تنشر بعض الصحف الأميركية إعلانات إسرائيلية عن شقق للبيع على شاطئ البحر وفي قلب إسرائيل؟ ويمضي متسائلاً: أليست هذه الشقق والبنايات مقامة على أرض محتلة أصحابها هم الفلسطينيون؟
وبسخرية أيضاً، يستغرب عضو مجلس الشيوخ الكندي السابق كيف يسمح الرئيس الأميركي لنتنياهو رئيس وزراء إسرائيل ان يوجه له“صفعة” حين يستخف بتصريحاته التي تطالب بوقف“الاستيطان” في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؟
وحين سُئل برودوم، إن كانت مواقفه هذه قد ألّبت عليه الصهيونية العالمية وإسرائيل وحلفاءها، أجاب: إني لا اهتم بذلك“أنا لست ضد اليهود واليهودية” ولست منحازاً للفلسطينيين على حساب اليهود، ولكنني مؤمن بِـ“العدالة الإنسانية”، فليس من العدل أن يُعاني شعب من هضم حقوقه من قبل شعب آخر!
وفي رده عن سؤال يتعلق بالواقع الفلسطيني أجاب: إني“أرجو” الفلسطينيين أن ينبذوا الفرقة والاختلاف لأنهم بموقفهم هذا يعطون المبرر للإسرائيليين لإعلام الرأي العام العالمي أنهم لا يجدون شريكاً حقيقياً من الفلسطينيين يتفاوضون معه!
ما قاله هذا الرجل ينبغي أن يستوعبه الفلسطينيون وكل العرب الآخرين، فلا يجوز أن يُسمح لإسرائيل وحُماتها من الإمبرياليين بِـ“شطب” الوجود الفلسطيني من حيث“السيادة” وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرضه التي تم احتلالها عام 1967!
لا يجوز أن يتم توارث الفكرة الصهيونية القائلة– وفق منظور الزعيم الصهيوني هيرتزل-“سندفع ذات يوم بكل الفلسطينيين“عبر الحدود” هي السائدة في إسرائيل العنصرية!
وهُنا أود أن أروي ما ذكره المفكر الراحل هشام شرابي حين زار وطنه المغتصب فلسطين عام 1993 بعد عقود طويلة من الغياب القسري. يقول:“في خريف 1993، وخلال عودتي الأولى إلى فلسطين منذ 1947، أخبرني“عموس اوز” الروائي الإسرائيلي المعروف وزعيم حركة“السلام الآن” حين وقفنا معا أمام منزلي السابق في يافا– ويسكن فيه الآن أستاذ جامعي إسرائيلي مع زوجته وابنهما:“لو لم يحارب الفلسطينيون، لكانو الآن يسكنون في منازلهم”.
وهنا يتساءل شرابي:“وفي حين يجد المتحررون أمثال“اوز” ومن هم في مكانته أنه من الصعب التغلب على فكرة نكران اليهود لما حدث فعلاً في فلسطين، فكيف يمكن إذا تحقيق مصالحة حقيقية بين هذين الشعبين”. (د. هشام شرابي: نصوص ومقالات في القضية الفلسطينية، بيروت 2001م)
وفي تعليقه على هذا الاعتراف من قبل هذا الروائي الإسرائيلي يورد شرابي مقولة للناقد الراديكالي“مايكل وارشاوسكي” يقول فيها:“إن المؤرخين الإسرائيليين الجُدد يقبلون بالحقائق، ولكنهم لا يعترفون بالذنب”. والويل لأي مؤرخ إسرائيلي“يعترف بالذنب” أو يشير إلى أن هناك فلسطينيين عاشوا في أرض فلسطين قبل اليهود، فسيضطهد أو يتم نفيه. الإسرائيليون اليوم مُعبأون“عنصرية” لا يؤمنون بأن“التعايش” الفلسطيني/الإسرائيلي ممكن لو سادت“الإنسانية” محل“العنصرية”.
أما ما هو محزن فهو أن تجد هذه“العنصرية” الدعم اللامحدود من أقوى دولة في العالم، وأعني أميركا، وإذا كان برودوم قد تهكم من هذه الحالة الشاذة التي تمثلها العلاقة الأميركية الإسرائيلية وجعلته يعرض على أميركا جعل إسرائيل“الولاية الواحدة والخمسين من مجموع ولاياتها”. فإن الفرنسي الشهير روجيه جارودي هو الآخر قال متهكماً في كتابه“كيف صنعنا القرن العشرين”“إن الولايات المتحدة باتت مستعمرة إسرائيلية”. (ص 130)
ويضيف قائلاً:“.. ثمة استمرارية كهنوتية وسياسية في رؤية تعاملهما مع العالم”. (الكتاب ترجمة ليلى حافظ، دار الشروق، القاهرة).
أميركا وإسرائيل تتعاملان مع العالم في هذا الظرف العالمي الشاذ– حيث غاب عن المسرح المعسكر الاشتراكي الذي كان يُحسب له كل حساب على المستوى العالمي- بكل عنجهية واستكبار.
لقد بلغت الصفاقة بنتنياهو رئيس وزراء إسرائيل أن يقول لوسائل الإعلام ذات مرة“إن الفلسطينيين يريدون أعلى الشجرة” بعبارة أخرى عليهم أن يتواضعوا لنتنياهو فيتخلوا عن حقوقهم المشروعة وأن يرضوا بِ“الفُتات”! يريدهم نتنياهو أن يظلوا أسفل الشجرة!

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