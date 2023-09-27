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عمل ذوي الإعاقة نظمته القوانين.. وانتهكته الإجراءات وحالة التراخي الرسمي

9/27/2023 11:23:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان -الغد- في وقت ركزت فيه التقارير السنوية لرصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقھم، على ضعف قدرة مؤسسات الدولة المختلفة على تلبية احتياجاتهم في العمل، او تقديم إجراءات تيسيرية لهم، وتأهيلهم وتدريبهم للدخول لسوق العمل، كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر لـ"الغد"، أن نظام الخدمة المدنية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، اعتبر الجمعيات الخيرية المختصة بعناية ذوي الإعاقة، من الجهات التي يسمح بتكليف الموظفين المختصين من الجهاز الحكومي فيها، بخاصة وزارتي التربية والتعليم والصحة، تعزيزا للجهود السابقة التي بذلها الديوان ضمن مسؤوليته المجتمعية تجاه هذه الشريحة.
وأوضحت التقارير المتعاقبة، معاناة ذوي الإعاقة في التعيين، وعدم تهيئة المراكز والمؤسسات لاستقبالهم، ومعاناتهم في إجراءات الابتعاث.
وقالت، إن عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين عينوا في العام 2019 بلغ 182 إثر الأحكام الخاصة بشرط اللياقة الصحية المنصوص عليه في نظام اللجان الطبية، والإحالة للمرجع الطبي لتقرير مدى لياقة المتقدم للعمل منهم في نظام الخدمة المدنية؛ على فاعلية تمتعهم بحقهم في العمل، ونيل فرص متكافئة.
وعين 12 شخصا بنسبة 2.3 % من إجمالي التعيينات، بينما بلغ عدد المعينين في العام 2020 نحو 100 شخص مهم بنسبة 1.7 % من إجمالي التعيينات.
وفي هذا السياق، قال الناصر إن الديوان يخصص للفئات الأولى والثانية والثالثة سنويا 16 % بحد أقصى من مجموع الشواغر للحالات الإنسانية، يخصص منها 4 % بحد أقصى لذوي الإعاقة، انسجاما مع أحكام القانون.
وأشار الناصر، الى أن هناك 2014 طلب توظيف معتمد في قسم الحالات الإنسانية على فئة ذوي الإعاقة من ضمن الحالات الإنسانية، وفقا لبيانات الكشف الأخير، وأنه جرى تعيين 178 منهم على الكشف التنافسي لعام 2022.
ولفت الى أن التشريعات الناظمة للخدمة المدنية، تعزز دور ذوي الإعاقة في المشاركة الفعالة لبناء وتطوير المجتمع في شتى المجالات، وتحقيق الاستفادة من خبراتهم وقدراتهم في القطاع العام، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، باستمرار الاهتمام بهذه الشريحة المهمة، وتمكينهم وتوفير التسهيلات البيئية وتذليل العوائق والصعوبات أمام تقدمهم وتحقيق طموحاتهم.
ونوه بأحكام نظام الخدمة المدنية في المادة (45) من النظام التي أشارت الى "انه تنطبق على تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لتعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعتمدة من الفئات الأولى والثانية والثالثة، والعقود الشاملة بموجب تقرير يصدر عن لجنة تكافؤ الفرص المشكلة في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، ووفقا للأسس التي يعتمدها.
وبين الناصر، أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام الخدمة المدنية الحالي، ألزمت الدائرة بتوفير الترتيبات التيسيرية لذوي الإعاقة، لتمكينهم من العمل في مواقعهم بيسر وسهولة.
وعن اعتماد ذوي الإعاقة ضمن الحالات الإنسانية وفقا لأحكام المادة (27) من التعليمات، أوضح الناصر أن الديوان يعتمدهم، ويعتمد الأسر متعددة الإعاقات أو التي لديها إعاقات شديدة، بموجب تقرير صادر عن الجهات المختصة، وبما يتفق مع التعريف القانوني لهم، وفقا لأحكام القانون.
وتشير إحصائيات رسمية الى أن "مجموع ذوي الإعاقة العاملين في 21 وزارة ومؤسسة حكومية، لا يتجاوز الـ1822 موظفا، منها وزارات: التربية والصحة والتنمية الاجتماعية، وأمانة عمان الكبرى، وديوان الخدمة، بينما يبلغ عدد طلبات توظيف ذوي الإعاقة 2129 طلبا".
وألزم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة (25/ ه) مؤسسات القطاعين العام والخاص التي لا يقل عدد عامليها عن 50 عاملا، بتشغيل عامل واحد من ذوي الإعاقة، وإذا زاد عدد العاملين في أي منها على 50 عاملا، فيجب تشغيل ما لا يقل عن 4 % من عدد عامليها، شريطة أن "تسمح طبيعة العمل" في تلك المؤسسات بذلك، وتوافقت معها المادة (13) من قانون العمل.
وكانت توصيات التقارير انصبت على ضرورة تعزيز حق ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل في القطاع العام أهمها: سرعة إصدار النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية المتضمن تعديل المادتين (44) و(45) من نظام الخدمة المدنية بالصيغة المقترحة من المجلس، بالتنسيق مع الديوان، وتهيئة مباني المؤسسات التي تعين أشخاصا من ذوي الإعاقة، ليتمكنوا من الوصول الى مقر عملهم، والقيام به وهو ما يجري العمل عليه.
أما في القطاع الخاص، فكانت أهم التوصيات، ضرورة تعميم مجلس الوزراء على الجهات بتوفير الترتيبات التيسيرية لمرشحي تعبئة الشواغر من ذوي الإعاقة وتغيير اتجاهات المسؤولين عن التوظيف، بحيث يكونوا أكثر تقبلا لتعيينهم، وإطلاق الحكومة لحزمة إجراءات تحفيزية للقطاع الخاص، في حال تشغيلهم، وتوفير ترتيبات تيسيرية لهم، وربط قاعدة البيانات المتوافرة في وزارة العمل بالمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، لمعرفة عدد ذوي الإعاقة المسجلين بها، للحصول على عمل، والجهات التي وظفت ذوي إعاقة.
وشهد عامي 2020/2019 إجراءات ايجابية ساهمت بتعزيز حقوق ذوي الاعاقة في العمل بالقطاع العام، أهمها: صدور نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 الذي تجنب الاشارة للاعاقات البدنية والعقلية كمانع من التعيين في الوظائف العامة، كما كان عليه الحال في نظام الخدمة المدنية الملغى رقم 82 لسنة 2013، كما قام الديوان بالتنسيق مع المجلس، برفع مقترح بديل للمادة (45) من نظام الخدمة المدنية بعد اعتماد مجلس الخدمة المدنية.
وبلغ عدد ذوي الاعاقة الذين عينوا في عام 2019 نحو 182 شخصا.
ومن أبرز الفجوات التي سجلتها التقارير، استمرار العمل بجدول الأمراض التي تحول دون التعيين والابتعاث الصادر بالاستناد لنص المادة (17) من نظام التقارير واللجان الطبية رقم (13) لسنة 2014 الذي اشترط فيمن يعين بالوظائف: أن يتمتع بسمع طبيعي، وأن يخلو من الأمراض الأذنية، وسلامة العينين، ما يعني استمرار عدم انسجام أحكام كل من نظام الخدمة المدنية، ونظام التقارير واللجان الطبية، وبالجدول من الأمراض التي تحول دون التعيين والابتعاث مع أحكام القانون، مما يحرم ذوي الإعاقة من الوصول للوظائف العامة على أساس من المساواة وتكافؤ الفرص مع غيرهم.
كما ساهم تعديل المادة (13) من قانون العمل بتحديد نسبة للأشخاص ذوي الإعاقة تكون ملزمة في التعيين، غير أن هذا التعديل، لم يساعد على زيادة نسبة تشغيل ذوي الاعاقة، بسبب عدم تهيئتهم لسوق العمل، وعدم تأهيلهم، لانهم لم يحصلوا على فرص التعليم والتدريب مسبقا.
كما أظهر التقرير، عدم وجود دور فاعل لمفتشي العمل في تفعيل نصوص القانون، عبر التحقق من تشغيل النسبة الواردة في قانوني العمل وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وعدم توافر الترتيبات التيسيرية في أماكن العمل، بسبب التقصير في تهيئة البنية التحتية في أماكن العمل، ما يؤدي لصعوبة وصولهم للعمل ويحرمهم من الحصول على فرص عمل متكافئة، وفقدانها بعد فترة قصيرة من الحصول عليها، وقلة الموارد المالية المرصودة لتوفير الترتيبات التيسيرية في أماكن العمل في القطاعين العام والخاص.
وتشير إحصائيات رسمية، أن نسبة الأردنيين من ذوي الإعاقة 11.2 % من مجمل السكان الأردنيين ممن أعمارهم 5 أعوام فأكثر، إلا أن 24 % فقط ممن أعمارهم 15 عاما فأكثر، نشطون اقتصاديا، أي يعملون أو يبحثون عن عمل، حيث لا تزيد نسبة المشتغلين منهم على 16 % من مجموع ذوي الإعاقة البالغين، أي أن نحو 84 % من ذوي الإعاقة في سن العمل لا يعملون.

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