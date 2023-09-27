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دعوات لإيجاد حلول لارتفاع كلف المشاريع الإنشائية في مجالس المحافظات

9/27/2023 11:23:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان – ما تزال مجالس المحافظات تتعرض لإشكاليات كبيرة عند محاولتها تنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية، لارتفاع كلفة تلك المشاريع، التي تقف ميزانيات المجالس عاجزة عن تلبيتها.
ومن أبرز هذه الإشكاليات التي تعوق عمل المجالس، إنشاء المدارس الحكومية التي يتطلب تنفيذها كلفة عالية، ما أدى لأن يرسل وزير التربية والتعليم د. عزمي محافظة الى وزير الأشغال العامة والإسكان في الـ10 من الشهر الحالي، كتابا للعمل على تعديل المادة (3/ ب) من نظام الأبنية الحكومية لسنة 2007، تمكن الوزارة من إجراء الدراسات والإشراف على المشاريع ضمن صلاحيات لجنة الشراء الرئيسية.
وتنص هذه المادة، على أنه "يحظر على الدوائر إعداد الدراسات ووثائق عطاءات التنفيذ، والإشراف على تنفيذ الأبنية".
ودعا محافظة، إلى تنفيذ مشاريع المنوطة بالمجالس، والتي أصبح عدم تنفيذها عبء على المجالس ذاتها وعلى المجتمعات المحلية، جراء عدم القدرة على تنفيذها، لقصر السنة المالية، وازدياد أعداد الطلبة في كل عام، يقابل ذلك، الحاجة الملحة للأبنية المدرسية وحل مشكلة استئجار مبان لتعليم الطلبة، لافتا الى أن الزيادة في أعداد الطلبة باتت مؤرقة، بخاصة بعد موجة هجرة الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية والحاجة الملحة لعمل إضافات غرف صفية.
ولحل هذه الإشكالية، دعا رؤساء المجالس، وشركاء في القطاع الإنشائي بالمملكة، لإجراء تعديلات على نظام الأبنية الحكومية لسنة 2007، بما يتوافق مع قانون اللامركزية، خصوصا في ظل المتغيرت التي شهدها الأعوام الـ15 الماضية.
وشددوا بحضور نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي ورئيس هيئة المكاتب الهندسية عبدالله غوشة ومدير المشاريع الدولية في وزارة التربية والتعليم عصام أبو حمدة، على أهمية وجود المجالس، ومنحها دورا أكبر في إدارة مشاريعها، وإقامة مشاريع تنموية وخدمية في المحافظات.
وطالبوا في اجتماع عقد في نقابة المهندسين أمس، بضرورة تعديل المادة (3/ ب) من نظام الأبنية الحكومية، وتسهيل الإجراءات الفنية والهندسية المطلوبة.
وفي هذا السياق، قال غوشة في تصريح لـ"الغد"، إن الهدف من الاجتماع، تيسير الإجراءات التي يمكن للنقابة وللهيئة عملها لتسهيل تصديق المخططات، وإنشاء مشاريع في المحافظات، بخاصة في المناطق النائية.
ولفت إلى أن المشاكل والتحديات، تكمن في ارتفاع كلف المشاريع، الى جانب المواصفات الفنية لبعض المشاريع ذات الكلفة المرتفعة أيضا، مبينا أن كتبا ترد الى النقابة، لإجراءات التصديق، بعضها لا يتوافق مع قانون النقابة.
وأشار إلى مناقشة موضوع تعدد المرجعيات الإدارية والفنية لمشاريع المجالس، وقصر سنتها المالية، إذ إن جزءا من تأخر إعداد المشاريع والدراسات، يعود للمبالغ المرصودة فيها، ولا يستفاد منها.
وأوضح أن نظام الأبنية الحكومية، وبخاصة المادة (3)، تفيد بعدم السماح للمؤسسات والوزارات القيام بالتصميم بعد صدور قانون اللامركزية ومجالس المحافظات.
وشدد على أن هنالك حاجة كبيرة لتعديل هذه المادة، بإتاحة الفرص لبعض الوزارات مثل وزارة التربية، لتنفيذ أعمال التصميم لمشاريع، تقل كلفتها عن نصف مليون دينار لتسريع الإجراءات الفنية وتقليل الكلف.
وفي الاجتماع، اتفق على تشكيل لجان مساندة تتكون من فروع النقابة، تكون عبر مساندة فنية وتقنية وهندسية للمجالس، بحيث يجري اختصار جزء كبير من الإجراءات الروتينية.
كما اتفق على ضرورة عمل نماذج موحدة للمدارس، استنادا على المساحة وعدد الغرف الصفية والمواصفات الموحدة لتقليل الكلف المالية وإمكانية تنفيذ مشاريعهم بصورة أسهل.
وطالب المجتمعون بتعديل نظام الأبنية، لافتين إلى أن هنالك متغيرات حدثت، خصوصا عند الحديث عن المادة (3)، والتي يجب ربطها بمساحة المشروع وكلفته لتسهيل العمل على المجالس.
وتحدث مدير المشاريع الدولية بوزارة التربية، عن عدد المدارس الموجودة والتي تحتاج للصيانة، مقدما شرحا متكاملا عن وضع الأبنية المدرسية وتطوير هذه المنظومة.
كما تحدث رؤساء مجالس المفرق وجرش والكرك والطفيلة ومعان والعقبة، عما يعترضهم من مشاكل في قطاع الاستشارات الهندسية والمشاريع، مشددين على ضرورة أن تعمل جميع الجهات ذات العلاقة، بما فيها نقابة المهندسين على وضع خريطة لحل الإشكاليات.
وجرى في الاجتماع بحث تأخير طرح المشاريع والمعوقات التي توجد في الأراضي بشكل عام وإجراءات جميع الجهات التنظيمية، ومع إقرار قانون اللامركزية، فإن هنالك موادا يجب تعديلها بشأن قطاع الأبنية.
وقال غوشة، إنه باستثناء كودات السلامة العامة، هناك كودات يحب تقسيمها استنادا على حجم المشروع ومساحته، مضيفا أن "ما يطبق في العاصمة، أو مراكز المحافظات بالمساحات الكبيرة، ليس هو ذاته ما يطبق في المناطق النائية والمساحات الصغيرة".
وأكد غوشة، أن تطبيق بنود كودات لمشاريع صغيرة، سيعمل على ارتفاع الكلف لكودة الأبنية المدرسية، داعيا لأهمية إعادة دراسة منظومة إنشاء الأبنية المدرسية، ووجود أسس ومعايير واضحة تشمل العناصر كافة، واستحداث 3 نماذج مدرسية استنادا على مصفوفة معايير فنية، منها موقع المدرسة وتصنيفها وعدد الطلبة والمراحل الدراسية وتطوير المواصفات الفنية لكل نموذج مدرسي.
وطالب غوشة، بإعادة النظر بالشروط المرجعية لعطاءات التصميم، وعدم تحميل كلف الصيانة والإدامة للمشروع الأساسي.
وأكد أهمية توحيد المرجعيات كصاحب عمل فهناك تبعثرا للمرجعيات استنادا على آلية التمويل بين مشاريع اللامركزية والمنح والموازنة.

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