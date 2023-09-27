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تخفيض الدعم للاجئين لن يساعدهم بالعودة.. وأوروبا انتقائية في توطينهم

9/27/2023 11:23:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






عمان - في وقت بات فيه، وجود اللاجئين عبئا على الدول المستضيفة، أكد خبراء سياسيون واقتصاديون، أن على الأوروبيين زيادة حجم مساعداتهم للأردن مقابل تحمله أعباء اللجوء عن المجتمع الدولي.
وقالوا في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، إن تقليل المساعدات والدعم الدولي المقدم للاجئين، لن يساعدهم بالعودة لبلادهم، لانعدام الظروف الأمنية والسياسية فيها، مشددين على أن هذا التخفيض، يجب أن يكون مدروسا في إطار إستراتيجية واضحة متفق عليها مع المجتمع الدولي.
ولفتوا الى أن تراجع المساعدات، سيغير من موقف الأردن في استضافته للاجئين، وسيغير من موقف اللاجئين أنفسهم، إذ إنهم سيعملون على الهجرة الى بلد ثالث غير الأردن إن أمكن.
وقالوا إن الدول الاوروبية باتت انتقائية في من توطنهم فيها من اللاجئين، فتختار المتعلمين وأصحاب المهن ممن تستفيد منهم اقتصاديا، وهذا على حساب الأردن الذي تحمل عن المجتمع الدولي الكثير.
وأشار هؤلاء الى أن الأردن وفي الأعوام الـ12 الماضية، تحمل أعباء اللجوء السوري نيابة عن المجتمع الدولي، حتى أصبح ثاني أكبر مستضيف للاجئين في العالم.
وأضافوا بأن تراجع مساعدات اللاجئين السوريين، سيؤثر على أوضاعهم المعيشية والإنسانية، وسينعكس على خدماتهم من الحكومة، ما قد يكون سببا بالبحث عن بدائل، وليس بالضرورة العودة الفعلية، أو الهجرة الى بلد ثالث إن كان بالإمكان.
يقدر عدد اللاجئين السوريين في الأردن بـ1.4 مليون سوري، وتشير إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الى أن عدد العائدين لبلدهم منهم بلغ منذ العام 2016 وحتى نهاية الشهر الماضي 67.8 ألف، بينما بلغ عدد العائدين للشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 3.212 ألفا.
وتشير دراسات المفوضية الى أن
97 % من اللاجئين السوريين في الأردن، لا ينوون العودة لبلدهم العام المقبل، فغالبيتهم يخططون للبقاء في الأردن حاليا، بينما 86 % منهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم واحتياجات أسرهم.
وكان اللاجئون السوريون في الأردن ومصر الأعلى نسبة ممن لا ينوون العودة لسورية في الأشهر الـ12 المقبلة
(97 % في الأردن، و95 % في مصر)، يليهم اللاجئون في العراق بـ94 %، ولبنان 91 %.
وبينما أشارت غالبية المستجيبين في دراسة للمفوضية نشرت أخيرا أن اللاجئين في الأردن والعراق ولبنان، يخططون للبقاء في هذه البلدان حاليا، أكد جزء كبير منهم بأنهم يأملون بالانتقال إلى بلد ثالث، من أجل ظروف معيشية أفضل أولا، وللانضمام إلى أفراد أسرهم ممن يعيشون هناك، وللدراسة.
وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر المدادحة، قال إن استقبال الأردن للاجئين منذ البداية، كان انطلاقا من سياسة الأردن وتحديدا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، المبنية على مفاهيم القومية والعروبة والإنسانية والسلام.
وأضاف المدادحة، أن الأردن كان يستطيع إغلاق حدوده كما فعلت دول كثيرة، لكن احترامه للإنسانية ولأشقائه العرب ولتعاطف شعبه مع الشعوب العربية، أدى به لاستقبال اللاجئين السوريين، وهي ليست المرة الأولى، فقد كان دائما وتاريخيا المحطة الأولى لأي لاجئ عربي.
وقال إن على الأوروبيين زيادة مساعداتهم للأردن مقابل تحمله أعباء اللجوء عن المجتمع الدولي.
وأكد ضرورة أن تغير الحكومة خطابها مع المجتمع الدولي والدول التي كان لها دور في الحرب بسورية، جراء ما القته هذه الحرب من تبعات اقتصادية على الأردن لاستضافة اللاجئين، خصوصا وأنه بعد أن أصبحت القضية السورية بعدية عن أولويات دول العالم، في ظل مواجهة تبعات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.
الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أشار الى أن تقليل المساعدات والدعم الحكومي للاجئين لن يؤدي بهم للتفكير بالعودة، بسبب ظروف بلادهم السياسية والأمنية، وأن هذا التخفيض يجب أن يكون مدروسا وضمن إستراتيجية واضحة متفق عليها مع المجتمع الدولي، بحيث لا تضر بمن لهم الأولوية في الاستفادة من هذه الخدمات، وبما لا يضر بسمعة الأردن وصورته التي استطاع بناءها أمام العالم في موقفه من اللاجئين.
وبين أن التقنين في المساعدات "إن كان مقررا"، لا بد أن يكون ضمن خطة واضحة، في نطاق التواصل مع المجتمع الدولي، حتى لا تؤدي للإضرار باللاجئين الأكثر حاجة للدعم، وفي النتيجة تؤدي لتشجيعهم للعودة الى بلادهم.
أستاذ الاقتصاد بجامعة اليرموك د.قاسم الحموري، قال إن تراجع المساعدات سيغير من موقف الأردن في استضافة اللاجئين، وكذلك من موقف اللاجئين أنفسهم، بحيث أنهم سيعملون على الهجرة الى بلد ثالث غير الأردن.
ولفت الحموري الى أن الدول الاوروبية، باتت انتقائية في من توطنهم من اللاجئين، فتختار المتعلمين وأصحاب المهن ممن تستطيع الاستفادة منهم اقتصاديا، وهذا على حساب الأردن الذي تحمل عن المجتمع الدولي الكثير.
وأضاف بأن جلالة الملك في زياراته وجولاته العالمية، يعرض ما يواجهه الاقتصاد الأردني من ضغوطات جراء استضافة اللاجئين السوريين، الذين باتوا يشكلون نحو ربع المجتمع، وعليه لا بد من استثمار الحكومات في موقف جلالة الملك والبناء عليه، والاستمرار بعرض الضغوطات على المجتمع الدولي لزيادة التزامه نحو الأردن وتلبية متطلبات خطة الاستجابة الأردنية.
وفي الأعوام السبعة الماضية – أي منذ 2015- كان أعلى دعم تلقاه الأردن بشأن اللاجئين السوريين 1.7 مليار دولار في عام 2017، لكن استمر تراجع الدعم في الأعوام الثلاثة التالية وفق خطة الاستجابة للأزمة السورية.
في العام 2015، تلقى الأردن نحو مليار دولار بنسبة تمويل للاحتياجات مقدرة 36 %، وتلقى 1.6 مليار دولار عام 2016 بنسبة تمويل 62 %، وفي 2017 تلقى 1.7 مليار دولار بنسبة تمويل
65 %، وفي 2018 حوالي 1.5 مليار دولار بنسبة 64 %، وفي 2019 تلقى 1.2 مليار دولار بنسبة 50 % من الاحتياجات، وفي 2020 تلقى 1.1 مليار دولار بنسبة
49 %، وعام 2021 تلقى 744 مليون دولار فقط وبنسبة تمويل قدرت بـ30.6 % عن الاحتياجات المقدرة، علما أنه وبالمتوسط فإن حجم الاحتياجات سنويا يقدر بـ2.5 مليار دولار. وفي 2021 وعلى غير العادة لم يتم توجيه أي مساعدات لدعم موازنة الدولة، ضمن خطة الاستجابة. أما العام الماضي فبلغ حجم التمويل 760.3 مليون دولار بنسبة 33.4 % من متطلبات التمويل البالغة 2.2 مليار دولار.
وكان جلالة الملك أكد في خطابه باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في نيويورك الأسبوع الماضي، أن الأردن جاد في القيام بواجبه تجاه المحتاجين، ويبذل كل ما بوسعه لتأمين حياة كريمة للاجئين.
وقال "يشكل السوريون تحت 18 عاما ما يقرب نصف اللاجئين السوريين الذين نستضيفهم، والبالغ عددهم حوالي 1.4 مليون سوري. وبالنسبة للكثيرين منهم، الأردن هو البلد الوحيد الذي عرفوه على الإطلاق، فقد ولد أكثر من 230 ألف طفل سوري في الأردن منذ عام 2011".
وأضاف "نحن نشاركهم موارد بلدنا الثمينة لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من طعام وطاقة ومياه، فنجد بلدنا، أحد أكثر الدول شحا في المياه في العالم، يواجه طلبا متزايدا بمستويات غير عادية على هذا المورد الثمين، ونحن نواجه هذه الضغوطات في وقت تضرب فيه أزمة أخرى منطقتنا وهي التغير المناخي، وما يصاحبها من موجات حر مدمرة وجفاف وفيضانات".
وأكد جلالته، أن الأردن ومن أجل مواجهة عبء اللاجئين، حرص بعناية على إدارة موارده المحدودة والدعم الأساسي من المجتمع الدولي، فالـ"المسؤولية في التعامل مع اللاجئين، ما تزال تقع على عاتق الجميع، لأن العالم لا يملك ترف التهرب من مسؤوليته، ليترك خلفه جيلا ضائعا" مؤكدا على أن الأردن تجاوز القدرة على تقديم الخدمات الضرورية للاجئين.
يشار هنا إلى أن المجلس الأعلى للسكان، كان حذر من تبعات استمرار استضافة اللاجئين لأعوام طويلة ما لم تتبع السياسات اللازمة التي تحول اللجوء ليكون جزءا من "الفرصة السكانية"، والتي توقع ذروتها في عام 2040.
وتوقع المجلس في وثيقة سياسات صادرة عنه عام 2017 أن تتضاعف أعداد اللاجئين السوريين في المملكة من 1.2 مليون إلى 2.757 مليون نسمة في العام 2040 وبزيادة نسبتها 130 %، وذلك في حال عدم عودة اللاجئين لبلادهم وثبات نسب النمو السكاني. وبحسب الوثيقة، فإن هذه الفرضية تأتي ضمن 6 فرضيات تتعلق باللاجئين السوريين، وتصفها الوثيقة بـ”التنبيهية”، وهي أن عدد اللاجئين سوف يصل إلى هذا المستوى في حال استقر معدل النمو السكاني للسوريين عند 2.9 % خلال السنوات الـ22 المقبلة و”استمرار الأوضاع الحالية”.
كما توقعت الوثيقة أن يبلغ عدد السوريين في الأردن 2.6 مليون نسمة بعد 20 عاما، وهي الفرضية نفسها التي يطرحها“الأعلى للسكان” ضمن سيناريوهات تحول النمو السكاني في المملكة الى“فرصة سكانية” العام 2040.
وفي سياق الفرضية ذاتها (عدم العودة)، سيكون عدد اللاجئين وفق وثيقة الفرصة السكانية العام 2050 حوالي 3.4 مليون لاجئ. وفي حال كانت هناك عودة طوعية للسوريين بأعداد منتظمة ليصل العدد الى ما كانوا عليه قبل اللجوء، فإن أعداد اللاجئين في 2040 ستصل الى حوالي 740 ألف لاجئ، أما الفرضية الأخرى فتتوقع أن يكون العدد حوالي 767 ألفا. وهناك فرضية تقترح انخفاض أعداد السوريين حتى العام 2030 بنسبة 40 %، وعودة الثلث بين 2030 و2050، وهي تتوقع أن يصل عدد السوريين في 2040 إلى حوالي 615 ألفا، أما الفرضية التي تفترض عودة نصف السوريين قبل 2030 وعودة الثلث خلال 2030 و2050 فتفترض أن يصل عدد السوريين الى 519 ألف لاجئ.
وأخيرا، هناك الفرضية التي تقول بثبات معدل النمو البالغ 1.9 % خلال الفترة بين 2015 و2025 وانخفاضه بين 2025 و2030 وبدء عودتهم بعد 2030 بأعداد منتظمة، إذ تتوقع أن يصل السوريون الى 1.1 مليون لاجئ. وتعرف الفرصة السكانية أنها“فرصة الاستفادة من التغير في التركيبة العمرية للسكان بحيث يكون أعمار ممن هم في سن الإنتاج أكبر من أعمار المعالين من كبار السن والأطفال”، وحدد المجلس الأعلى للسكان ذروة الفرصة السكانية العام 2040، بحيث تكون فيه نسبة السكان في أعمار القوى البشرية (15-64) أعلى قيمة لها، فيما نسبة الإعالة العمرية في أدنى قيمة لها، وهذا يتحقق بشكل أساسي مع تخفيض معدلات الإنجاب الكلي.

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