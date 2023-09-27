Thursday, 28 September 2023 07:53 GMT

الصحي العالي حبر على ورق.. ودعوات لتفعيله كحاضنة للقطاع الصحي

9/27/2023 11:23:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حنان بشارات






عمان - ما يزال المجلس الصحي العالي الذي بدأ عمله منذ ستينيات القرن الماضي قيد التجميد، لكنه قانونيا باق وفقا لمصدر صحي بارز قال لـ"الغد" إنه بات حبرا على ورق، بعد تفريغه وتحويل مبناه لاستعمال لجان فنية للمساءلة الطبية وأخرى تابعة له.
المجلس الذي كان يوصف بأنه مجلس وزراء مصغر، لوجود 6 وزراء فيه، أصبح مأزقا للحكومة التي جمدته، في محاولة لتحويله الى لجنة للتخطيط بوزارة الصحة، في وقت ترتبط به أنظمة مفعلة ولها أثر مالي ما يشكل حالة فريدة في الأردن.
وأشار المصدر الى أنه في وقت تتسابق فيه دول الإقليم على إنشاء مجالس صحية عليا لرسم سياساتها الصحية كالسعودية وقطر ومصر والبحرين، جمد الأردن المجلس، من دون الأخذ بالاعتبار، عوائده المالية المستحقة بموجب القانون من مساهمات جمعية مستشفيات القطاع الخاص وبرامج الاعتمادية ومساهمات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والخدمات الطبية.
وأكد المصدر أن الحكومة، لا تستطيع الغاء المجلس إلا في حال إيجاد خلف قانوني له، كون نظامي: صندوق الأخطاء الطبية، والاعتمادية، تتبعان له، إلا بإيجاد بديل آخر له، وتعديل القوانين المتعلقة به، لوجود أموال عامة والتزامات على جهات صحية.
والهدف من وجود المجلس، وفقا للمصدر، عند إنشائه، هو رسم السياسة العامة للقطاع الصحي في المملكة، ووضع إستراتيجية لتنظيم العمل الصحي وتطويره بجميع قطاعاته، بما يحقق توسيع الخدمات الصحية للمواطنين، وفقا لأحدث الوسائل والأساليب والتقنيات العلمية المتطورة.
وقال، كان المجلس يعمل على تقييم السياسات الصحية دوريا، ويسهم بإدخال التعديلات عليها، في ضوء نتائج تطبيقها، وتحديد متطلبات القطاع الصحي، واتخاذ قرارات توزيع الخدمات الصحية بأنواعها على مناطق المملكة، بما يحقق العدالة بينها والنهوض النوعي بخدماتها.
وقال "كما كان يسهم برسم السياسة التعليمية لدراسة العلوم الصحية والطبية في المملكة، وتنظيم التحاق الطلبة بالدراسات خارج المملكة، وتشجيع البحوث العلمية ودعم البرامج والنشاطات والخدمات، لتحقيق أهداف السياسة الصحية العامة.
وعمل المجلس منسقا بين المؤسسات والهيئات الصحية في القطاعين العام والخاص، بما يضمن تكامل أعمالها، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات الصحية المحلية والمؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالصحة.
وكان من أبرز أدواره، الاستمرار توسيع مظلة التأمين الصحي ودراسة قضايا القطاع الصحي، واتخاذ إجراءات كإعادة هيكلة القطاع الصحي، ودراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة به وبالقطاع، ورفع ما يراه ضروريا من توصيات بشأنها.
وكان مجلس الوزراء اتخذ في 7/ 11/ 2021 قرارا الغى فيه "قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة 1999".
ويضم المجلس الذي يترأسه رئيس الوزراء، ونائبه وزير الصحة، في عضويته وزراء: العمل والتنمية الاجتماعية والتخطيط والتعاون الدولي، وممثلين عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والخدمات الطبية الملكية، والمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص والنقابات المهنية الصحية وأطباء وصيادلة وممرضين.
وتأتي موازنته سنويا من المساهمات الوطنية الحكومية، ومشاريع ممولة من المنظمات الدولية، بالإضافة لما تدفعه المستشفيات الخاصة والاعتمادية من رسوم.
وصرح وزير الصحة الأسبق د. محمود الشياب لـ"الغد"، أن وجود المجلس، ضرورة وجسم يجمع القطاعات الصحية، ولا يتوجب بقاءه مجمدا، ولا بد من وجود حاضنة قانونية للأنظمة الصادرة بموجبه "صندوق المسؤولية الطبية" و"نظام اعتماد المؤسسات الصحية"، لافتا لأهمية إبقاء الحكومة على الصندوق ولو في حاضنة غير الوزارة، مشددا على أهمية تعديل الأنظمة، بدلا من تجميدها او تحديد موعد للبدء بتطبيقها.
ولفت الشياب، الى ضرورة وجود جسم منظم للقطاعات الصحية وتفعيله، في ظل وجود هيئات صحية كثيرة، مؤكدا أهمية فصل التأمين الصحي عن الوزارة.
المستشار في الأنظمة الصحية د. موسى العجلوني، بين أنه يجب تقوية المجلس، لا تجميده ففكرته سامية ووجوده ضرورة، في ظل وجود قطاعات صحية تعمل دون تناغم.
وأشار الى أن المجلس يجمع القطاعات الصحية، ويرسم السياسات الصحية والتخطيط الإستراتيجي، ولكن كان أداؤه ضعيفا، لأنه لم يكن يتلقى الدعم الكافي، وجرى أضعافه ايضا، موضحا "كنا نطالب بأن يكون للمجلس دور رقابي على البروتوكولات الصحية والإجراءات، وتحويله الى هيئة مستقلة تنظم القطاع الصحي تحت مظلة الوزارة، وأن يتمتع باستقلال مالي وإداري، أسوة بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء".
وأضاف العجلوني، أن فكرة الغاء المجلس غير واردة، لوجود نظامين يرتبطان به: صندوق الأخطاء الطبية ونظام الاعتمادية للمؤسسات الصحية، لكن هذين النظامين مجمدان ايضا مع تجميد المجلس.
وبين أن المجلس كان يقوم على اشتراكات أعضائه السنوية، والمنح والمساعدات الدولية، وهذا كله توقف مع تجميده، بينما تسعى دول كثيرة للتسابق على إنشاء مجالس مثيلة له، معتبرا أن تجميده يخالف الإستراتيجيات والخطط الصحية التي عكفت الحكومة على إنجازها في الأعوام الماضية.

MENAFN27092023000072011014ID1107156338

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث