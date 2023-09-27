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ذكرى المولد النبوي مدرسة إيمانية للتزود بالقيم والمبادئ الإسلامية

9/27/2023 11:23:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- محافظات- احتفلت المملكة أمس، بذكرة المولد النبوي الشريف، وتبدت مظاهر الاحتفال بهذه الذكرى العطرة، في الفعاليات التي قدمتها المؤسسات الدينية والشعبية والمواطنون، تعبيرا عن أن هذه المناسبة، تمثل مدرسة إيمانية تحمل مبادئ وقيم وأخلاق الإسلام العظيم، وهي دعوة دائمة للمسلمين للخروج من ظلمات الجهل والتفرقة، إلى أنوار التوحيد والوحدة.
وفي هذا السياق، أكد متحدثون من فقهاء ومسؤولين في أحاديث منفصلة، أن هذه المناسبة المحمدية، تسهم باستلهام عظيم الدروس والعبر التي تعزز عند المسلمين قيم ومبادئ الصبر والثبات والعزة والكرامة مهما كلف الثمن من تضحيات وبذل وعطاء بالروح والنفس والمال، فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، عانى الكثير في تبليغ رسالة ربه، وفي قيادته لأتباعه وصحبه، ونصرته للمظلومين والمستضعفين بالحق.
وبهذه المناسبة، احتفلت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بهذه الذكرى الشريفة، بحضور المساعد للعمليات والتدريب.
وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، وألقى بعدها مفتي القوات المسلحة كلمة قال فيها "جاءنا عليه الصلاة والسلام برسالة عطرة وسنة مباركة، وقد منحه الله من الشمائل أحسنها وأبهاها، ومن الفضائل أسماها وأرضاها ومن محاسن الأخلاق أعلاها وأزكاها".
وأضاف، أن القوات المسلحة دأبت على الاحتفال بذكرى مولد سيد الخلق والمرسلين، تذكيرا بالقيم التي دعا إليها لتكون نبراسا وتذكرة للمؤمنين، وجزى الله قيادتنا الحكيمة خيرا على دعم هذه الجهود التي تدل على صدق الانتماء والولاء لصاحب الذكرى العطرة ".
واشتمل الحفل على أناشيد دينية ومدائح نبوية أدتها مجموعة من أئمة مديرية الإفتاء العسكري تغنت بذكرى سيد البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
كما قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان، إن ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه، مناسبة عظيمة نستحضر معها رسالته الروحية والدينية والأخلاقية والإنسانية.
وأضاف، أنه وفي ظل ما تشهد أمتنا العربية والإسلامية من تحديات، فإن الحاجة للنهج النبوي وسنته وتعاليمه؛ ضرورة راسخة باعتبارها تشكل مع التجربة الإنسانية المعاصرة بمجالات احترام الحقوق والحريات والقوانين ونظم الحياة الاقتصادية والاجتماعية ثنائية نتجاوز بها التحديات .
وأكد، إن أهالي مدينة القدس يجدون اليوم في إحياء ذكرى المولد النبوي، مناسبة تزيد رباطهم وصمودهم في أرض الإسراء والمعراج، وتتزامن ذكرى المولد النبوي الشريف لهذا العام مع إحياء انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الفلسطينية الثانية) التي اندلعت بتاريخ 28 أيلول (سبتمبر) 2000، بحيث استشهد على أثرها 4412 فلسطينيا جرح 48 ألفا و322، عندما اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك المتطرف شارون المسجد الأقصى المبارك، لتكون خطوته سابقة خطيرة في مخطط تغيير الوضع التاريخي القائم.
وقال، إن اللجنة الملكية لشؤون القدس، تهنئ الأمة الإسلامية والشعب الأردني والقيادة الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وأهلنا في فلسطين والقدس وكل شبر من أرضنا العربية، بهذه المناسبة، وتؤكد أن لسان حال وضمير كل واحد فينا يقول: "القدس أمانة وحمايتها حق مقدس، نستلهم محبتها وواجب الدفاع عنها من تعاليم ديننا ورسالة نبينا عليه السلام".
واحتفلت دور الرعاية والحماية في مديرية الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف وذلك تعزيزا لنشأة روحية صالحة لمنتفعي الدور.
وشملت فعاليات الاحتفال قراءات عطرة من القرآن الكريم وأناشيد دينية وأنشطة ثقافية حول السيرة النبوية الشريفة.
وفي الكرك قال الباحث في الفقه والشريعة الإسلامية سفيان الحباشنة، إن الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة، يعبر عن الاعتزاز والفخر والارتباط الوثيق بالنبي محمد صلوات الله عليه وآله وسلم، ويجعلنا ممن ينتصر لدين الله ورسوله الكريم.
وبين مفتي محافظة الكرك د. وليد الذنيبات، إن إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، محطة إيمـانية يتزود منها المؤمن من خلال منهج الله الذي رسمه لعباده المؤمنين، وهو القرآن الكريم والأعمال الصالحة التي يتزود منها المسلم تقربا إلى الله عز وجل.
من جهته، أكد مدير أوقاف الكرك الشيخ حمود الضمور، أهمية استشعار عظمة هذه المناسبة الدينية الجليلة وهذه الذكرى العظيمة لتولد في قلوب المسلمين من جديد حقائق الصدق في الارتباط والصلة برسول الله وتولد أيضا في قلوبهم أنوار المحبة الخالصة لنبينا الكريم وأنوار الإتباع لمنهجه القويم.
ودعا عميد كلية الشريعة بجامعة مؤتة د. محمود المعايطة، إلى ضرورة المشاركة في إحياء هذه المناسبة العظيمة والتعرف على دلالاتها ومناقب وسيرة الرسول الكريم للاقتداء به والإيمان بعظمته والتمسك به كقائد ومعلم للبشرية.
وأشار الأكاديمي في الفقه والشريعة الإسلامية د. عزام الشمايلة، إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة السنوية، هو تقدير لفضل الله سبحانه وتعالى وشكر له على ما من به على البشرية جمعاء وعلى المسلمين حينما بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وهي تجديد للعهد والولاء مع الله ورسوله والمؤمنين بأننا أمة الإسلام نسير على نهج الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام.

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