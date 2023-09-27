الاحتلال الإسرائيلي يهدم قرية العراقيب في النقب للمرة 222 خلال 13 عاما

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، قرية العراقيب العربية الواقعة في منطقة النقب (جنوب)، للمرة 222.
وقال عزيز الطوري، عضو "اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب" (أهلية)، للأناضول: "اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية العراقيب وهدمت بيوتها للمرة 222".
وهذه هي المرة الثانية التي تهدم فيها سلطات الاحتلال القرية خلال سبتمبر/ أيلول الجاري.
فقد هدمت السلطات الإسرائيلية بيوت القرية المبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح آخر مرة في 11 سبتمبر الحالي، بعد ما هدمتها أول مرة في يوليو/ تموز 2010.
وذكر مراسل الأناضول، أن نحو 22 عائلة تقطن منازل العراقيب، وفي كل مرة يعيد الأهالي بناء القرية بعد هدمها.
ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب، ولكن سكانها يصرون على البقاء فيها رغم الهدم المتكرر.
وفي تقرير سابق، قالت منظمة "ذاكرات" التي تضم ناشطين إسرائيليين (يهودا وعربا) وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، إن "العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها السكان".
وذكرت المنظمة أن "السلطات الإسرائيلية تعمل على طرد سكان القرية، بهدف السيطرة على أراضيهم"، مشيرة إلى أن "إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب، وترفض تقديم أي خدمات لها".-(الأناضول)
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