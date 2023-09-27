Thursday, 28 September 2023 07:53 GMT

الاحتلال الإسرائيلي يهدم قرية العراقيب في النقب للمرة 222 خلال 13 عاما

9/27/2023 11:22:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، قرية العراقيب العربية الواقعة في منطقة النقب (جنوب)، للمرة 222.
وقال عزيز الطوري، عضو "اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب" (أهلية)، للأناضول: "اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية العراقيب وهدمت بيوتها للمرة 222".
وهذه هي المرة الثانية التي تهدم فيها سلطات الاحتلال القرية خلال سبتمبر/ أيلول الجاري.
فقد هدمت السلطات الإسرائيلية بيوت القرية المبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح آخر مرة في 11 سبتمبر الحالي، بعد ما هدمتها أول مرة في يوليو/ تموز 2010.
وذكر مراسل الأناضول، أن نحو 22 عائلة تقطن منازل العراقيب، وفي كل مرة يعيد الأهالي بناء القرية بعد هدمها.
ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب، ولكن سكانها يصرون على البقاء فيها رغم الهدم المتكرر.
وفي تقرير سابق، قالت منظمة "ذاكرات" التي تضم ناشطين إسرائيليين (يهودا وعربا) وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، إن "العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها السكان".
وذكرت المنظمة أن "السلطات الإسرائيلية تعمل على طرد سكان القرية، بهدف السيطرة على أراضيهم"، مشيرة إلى أن "إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب، وترفض تقديم أي خدمات لها".-(الأناضول)

MENAFN27092023000072011014ID1107156336

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث