(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقلت الى رحمة الله تعالى
فقيدة عشيرة هياجنه
الفاضلة سجى سيف الدين هياجنه
وسيتم تشييع جثمانها اليوم الخميس الموافق 28-9-2023 بعد صلاة الظهر من مسجد عمر بن الخطاب في دير السعنه - اربد الى مقبرة البلدة
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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