(MENAFN
- Alghad Newspaper)
من آمن بي وان مات فسيحيا
انتقل الى الأمجاد السماوية
فقيد ال سعد وال نصورة
رجا سامي سعد
( ابو سامي )
زوج الفاضلة ريما سالم نصورة
ووالد كل من سامي زوجته سينم سعد ورامي
وشقيق كل من نهاد وماجد وفريد ونيفين وريما
الذي وافته المنية يوم الثلاثاء الموافق 26-9-2023 عن عمر يناهز 69 عاما
و سيتم تشيع جثمانه اليوم الخميس الموافق 28-9-2023 في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر من كنيسة المقبرة سحاب الى نفس المقبرة
وسيقام جناز الثالث والتاسع والاربعين عن راحة نفس المرحوم يوم السبت الموافق 30-9-2023 في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر في كنيسة العذراء الناصرية للاتين - الصويفية
تقبل التعازي للرجال وللنساء لمدة ثلاثة ايام في قاعة كنيسة العذراء الناصرية للاتين - الصويفية بعد الدفن مباشرة وحتى الساعة التاسعة مساء
ويومي الجمعة والسبت من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة التاسعة مساء
الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا
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