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التغيرات المناخية.P28 والاقتصاد

9/27/2023 11:22:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)









من حسن الحظ أن الأولين نقلوا لمن بعدهم تراث التخفيف من تداعيات التغير المناخي، حيث كانوا يحرصون على تقليل استهلاك الماء والكهرباء، من خلال متابعة إطفاء الأضواء وعدم الإسراف في استهلاك المياه لأسباب إما اقتصادية حيث الفاتورة مرهقة لذوي الدخل المحدود، أو للمحافظة على المخزون المائي المنزلي الشحيح، وهي ممارسات أصبحت مفقودة في سلوكيات الأجيال الحالية، ولقد ساهمت هذه الممارسات الصحية بلا شك في تقليل وتأخير تداعيات الاحتباس الحراري في كثير من دول العالم النامي.
الموضوع ليس ترفيا، حيث تداعياته خطيرة على الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الغذاء عالميا وتزايد حركة النازحين واللاجئين من مناطق الأزمات بسبب الجفاف والتصحر، كذلك ارتفاع معدلات الصراعات والحروب بسبب الاقتتال على الموارد إضافة إلى أن التغيرات المناخية تهدد الأمن القومي للدول، ولذلك فإن ضحايا التغيرات المناخية لا تقل عن ضحايا الحروب والصراعات العسكرية.
في الأردن سياحياً جاذبية الأردن تتركز في فترات الصيف والربيع وها نحن في أيلول وما تزال هناك موجات من الحر هنا وهناك، فإذا أصبحنا من الدول التي تعاني من الاحترار والتلوث بسبب الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، بجانب الاستهلاك المفرط للديزل دون صيانة دورية، فإن ذلك سينعكس سلبا على استقطاب السياحة الإقليمية الأوروبية.
أردنياً واستعداداً لكوب القادم في دبي، علينا الالتزام بالجدول الزمني الخاص بتنفيذ مبادرات التكيف المتعلقة بالتغير المناخي ضمن محاور الزراعة والسياحة والنقل والنفايات، ومطلوب من دول العالم ذات البصمة الكربونية العالية أن تبدأ في دفع التزاماتها لتعويض الدول المتضررة من اللاجئين من جهة، ومن بصمه الكربون التي هي أهم ملوثات المناخ من جهة أخرى.
على مستوى الشركات والجهات الحكومية فإن أفضلها، وفق الممارسات العالمية، يطلق عليها (ESG) أي المراعية للجانب البيئي والاجتماعي والحوكمي، وفي تبنينا لهذه التحولات توليد للفرص الاقتصادية ومساهمة في خدمة المجتمع وفيه تقليل للكلف، حيث أن الشركات التي تهتم بالأداء البيئي بحيث تقل مخرجاتها من ثاني أكسيد الكربون، كما تهتم بالأداء المالي أي يرتفع لديها العائد على الموجودات، بمعنى إذا زاد الأداء المالي كما الأداء البيئي وهما متلازمان ضروريان، يؤدي إلى إقبال من المستثمرين على أسهمها ومنتجاتها، وتكون موضوع احترام المستهلكين لأنها تحافظ على صحتهم وتحقق لهم مردودا ومساهمة مجتمعية جيدة.
في مجالات الطاقة هناك اهتمام بالطاقة المتجددة من شمس ورياح وإدخالها في خليط الطاقة الأردني المحلي، حيث أن إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة حاليا 27 %، والهدف وفق معلومات وزارة الطاقة الوصول إلى 50 % في العام 2030.. وللحديث بقية.

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