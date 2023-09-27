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ملتقى الأسئلة المطروحة بحثا عن أجوبة غير منجزة

9/27/2023 11:22:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






علاقتي مع مركز حماية وحرية الصحفيين تعود إلى بدايات تأسيسه عام 1998، وقد كان المركز حينها بكل نشاطاته الطموحة يقع في المساحة الخلفية لمكاتب جريدة الحدث الأسبوعية، وارتبط المركز بمؤسسه "الرئيس" وناشر الحدث الزميل نضال منصور منذ ذلك الوقت.
عملية الفصل بين أهم مؤسسي المركز والمركز نفسه صعبة، لكنها ضرورية حتى لا نقع في مساحة تقييم تحت ظلال المزاج الشخصي، والمركز الذي كان نضال يقف خلفه منذ اليوم الأول حتى يومنا هذا كان فيه فريق متعدد من الأسماء والشخصيات التي ساهمت في تعظيمه وخلق هذا التراكم المدهش من الإنجازات فيه حتى وصل إلى أن يكون منظمة إقليمية بمساحات دولية واسعة.
تلك العلاقة "العضوية" بين المركز ومؤسسه الرئيس، ألقت أيضا بظلالها الثقيلة أحيانا على المركز نفسه، والمفارقة أن تلك العلاقة "العضوية" نفسها كانت مخرج النجاة للمركز من ضربات ثقيلة "ومتوقعة" في سياق صراع سياسي دائم ولا ينتهي في مجال حرية الإعلام والصحافة.
تخصص المركز في قضية واحدة كانت سبب نجاحه المستمر، وحين توسعت "دائرة الفرجار" كاد أن يقع في أفخاخ هذا التوسع لكنه عاد مؤخرا إلى قضيته الأساسية، حرية الصحفيين والصحافة.
في السابع عشر حتى التاسع عشر من سبتمبر الحالي، نظم المركز "بعد غياب لأسباب ملتبسة" ملتقى إقليميا ودوليا تحت عنوان "مستقبل الإعلام والاتصال".
قبل عشر سنوات من اليوم، كان استخدام مفردة "الاتصال" غريبا إلى حد كبير، لكن الثورة التكنولوجية في الاتصال غيرت من مفاهيم التواصل العميقة بين البشر، مما كان له أثره على مفهوم الإعلام نفسه، وهو في أساسه تواصل واتصال، مما يجعل الكلمة اليوم حاضرة كرديف حيوي حتى في المسميات الرسمية.
عنوان الملتقى الذي نجح المركز لا بجهود فريقه العامل اليوم، بل بتراكمية جهود فرقه التي خدمت فيه وخدمته منذ تأسيسه بترسيخ نجاحه الأخير، يقوم على عبارة تحمل في طياتها سؤالا مفاده: ما هو مستقبل الإعلام؟
وهذا سؤال مشروع ومستحق البحث عن إجابات عنه وفيه، وقد كان الملتقى الأخير نفسه يحمل في أدواته بعضا من تلك الإجابات وقد وظف أدوات التواصل التكنولوجية في خدمة عقد اللقاءات المكثفة بين الحاضرين داخل مكان الملتقى وخارجه بل خارج حدود الأردن.
أراد الملتقى– كما فهمت– أن يثير الأسئلة لا أن يدعي الإجابة عليها، فالإجابات لا تزال قيد البحث عنها في خضم تسارع لا يتوقف في تقنيات التواصل والمعرفة، ولا يمكن لأحد أن يضمن اليوم أن الأجهزة الذكية التي نحملها في راحات أيدينا الآن ستكون هي ذاتها بعد سنوات قليلة، في سياق تطور تقنيات الذكاء الصنعي، والجيل الخامس الذي يحمل في نهاياته امتدادا لجيل سادس يطل برأسه على مسافات قريبة من حاضرنا.
أخطر ما يقدمه الملتقى من حقائق تغيرت بعد أن دخلنا حقبة "التواصل الاجتماعي الرقمي" أن الإعلام لم يعد قابلا للاحتكار، والدول بمفهومها التقليدي تكاد تفقد السيطرة على المحتوى عموما، وقد صارت المنصات مفتوحة لأي إنسان في فضاء افتراضي مفتوح ولا متناه ويتغلغل في الواقع.
هذا المعطى الجديد في تاريخنا الإنساني له آثاره في العلاقات الإنسانية خصوصا أن هذا الفضاء يحمل كل ما يمكن تخيله من محتويات تأزيم كما يحمل محتويات حل أزمات في فوضى لم تجد آفاق حلول تنظيمية لها.
الملتقى استطاع حقا أن يطرح الأسئلة، ويتركها معلقة على كل فضاءاتنا لنبحث عن أجوبة ونتخيل، قدر استطاعتنا، تلك الحلول وذلك القادم في تواصلنا الإنساني.

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