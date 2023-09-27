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الأردن والمخدرات... حكمة وحزم

9/27/2023 11:22:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






مع تزايد الحديث الأردني عن التهديدات القادمة إليه من سورية عبر حرب المخدرات، هنالك سؤال يلحّ عليه الإعلام- وخاصة الخارجي- عما سيفعل الأردن، ولعل حديث الملك خلال تواجده في نيويورك الأسبوع الماضي وكلامه الصريح والمباشر حول قدرة النظام السوري على ضبط الأمور ودور إيران المباشر ودور المليشيات التي تتبعها، هذا الحديث الواضح فتح الباب أمام تساؤل عما سيفعله الأردن في مواجهة استمرار محاولات الاستهداف وسلبية النظام السوري.
والإجابة نجد جزءا مهما منها في تصريحات الملك في أكثر من مناسبة، وجزءا آخر يمكن قراءته في نهج الأردن في التعامل مع الأزمة السورية منذ أن كانت قبل حوالي 12 عاما.. ويمكن قراءة الموقف الأردني على النحو التالي:-
1 - أن الأردن يتعامل مع أمنه واستقراره بشكل حازم جدا سواء بالوسائل التي يعلمها الرأي العام أو لا يعلمها، والأخطار خلال سنوات الأزمة السورية كانت كبيرة جدا وربما أكبر من حرب المخدرات، فالمناطق الحدودية لم تكن فيها سلطة للدولة السورية، وكان نشاط التنظيمات الإرهابية والمتطرفة كبيرا، وأحيانا قريبا من الحدود، لكن الأردن استطاع حماية أمنه واستقراره دون أن يكون له جندي داخل الأرض السورية، وحافظ على نهجه بعدم الانغماس عسكريا في سورية، ومارس ما سمي بالدفاع المتقدم داخل سورية عبر علاقات وتنسيق مع قوى اجتماعية وأيضا من خلال نشاط أجهزته الأمنية المختلفة، التي عملت باحتراف وكانت على صلة ومعرفة بكل ما يمكن أن يهدد الأردن.
2 - أن الأردن استبعد خيارات المنطقة العازلة لأنها كانت تعني دخولا عسكريا لسورية، ولم يتبنَ النموذج التركي، ولم يصنع تنظيمات سورية لمصلحته تعمل في المناطق الحدودية وتسيطر عليها، بل كان معنيا بعودة الدولة السورية لإدارة هذه المناطق، لأن هذا كان جزءا من موقفه السياسي بالحياد ما أمكن مع فعل كل ما يلزم لحماية أمنه.
3 - وما يفعله الأردن في مواجهة حرب المخدرات يقوم على الاعتماد على قواته المسلحة وأجهزته الأمنية في ضبط الحدود بما في ذلك النشاط الاستخباري داخل سورية، والمسار الموازي محاولة بناء تنسيق مع الدولة السورية من أجل أن تقوم بواجبها في حماية حدودها، لأن التصنيع والتجهيز للتهريب يتم داخل سورية، وأيضا كان هذا ملفا مهما في المبادرة العربية وقبل ذلك كان جزءا من التنسيق مع روسيا قبل أن تنشغل بحربها مع أوكرانيا.
ورغم التلكؤ وضعف الاستجابة السورية إلا أن الأردن ما زال يحاول، لكن القاعدة الكبرى ما يقوله الملك دائما بأن الأردن سيفعل كل ما يمكن لحماية حدوده وأمنه وهي قاعدة تصلح لكل الخيارات، فالحزم عنوان رافق تعامل الأردن مع كل معطيات الأزمة السورية لكن بحكمة تحقق موقفه السياسي الذي ثبتت قوته ودقته.

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