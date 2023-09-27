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قضية الأندية.. كرة ثلج تتدحرج!

9/27/2023 11:22:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








بعد أن أُسدلت الستارة على قضية أندية المُحترفين، التي قررت تعليق مُشاركتها، والعودة للعب في بطولة دوري كُرة القدم.. وذلك بعد أن التزمت بعدم خوض مُباريات الجولة الخامسة من البطولة، في حين كان اتحاد كرة القدم يُهدد بالعقوبات ضد تلك الخطوة.
بعد ذلك الإجراء، يتوجب على المسؤولين في هذا البلد، الحذر الشديد، وأن لا يمر مرور الكرام، وكأن شيئًا لم يحصل، أو يعتبرونه عبارة عن ((سحابة صيف))، انتهت في أرضها، بلا أي إرهاصات.
الخوف من أن تكون تلك الخطوة، بداية لـ))كُرة)) ثلج تتدحرج، وتكبر أكبر فأكبر، وبالتالي وصولها إلى قطاعات أُخرى، الدولة ككُل والشعب في غنى عنها، لها آثار سلبية، قد لا تُحمد عُقباها.
المُتتبع للأمر أو القضية، كوّن يقينا بأن الأندية الأردنية، أصرت على المضي قدمًا في إجرائها ذلك، غير آبهة بما ستؤول إليه الأمور، وكذلك اتحاد كُرة القدم، لم يكن أقل إصرارًا على تنفيذ وعيده.
ما حصل خلال الأيام الماضية، يوجب ضرورة وضع خطط أو إستراتيجيات وطنية شاملة، قابلة للتحقيق على أرض الواقع، بكُل جدية، كما يوجب بضرورة وضع بدائل، في حال تم الإصرار الذهاب إلى أبعد نقطة.. بدائل تكون أيضًا حقيقية، تمنع أو تُخفف الأضرار، عن جميع الأطراف.
موضوع تلك الأندية، مُرتبط بالمال، أو بمعنى أدق ((قلته))، وما ينطبق على هذه الأندية، ينطبق أيضًا على العديد من القطاعات، أكانت عُمالية أم نقابية، أو حتى شعبية تُطالب بتأمين وظائف أو زيادة على الأجور، أو التخفيف من حدة الفقر، أو القضاء على نسب مُعدلات البطالة المُرتفعة، أو بتقليص الفجوة الحاصلة في الرواتب، أكانت لموظفي القطاع العام أو الخاص.
وأهم من يظن بأن الأمور ((قمرة وربيع))، فنحن أمام قضية، لو أصر الطرفان على المضي قدمًا في مُطالباتهما، لكانت الأحوال الآن مصيرها إلى مجهول، نيرانه ((يصطلي)) بها الكثيرون.
((خطوة)) أندية المُحترفين، تدق ناقوس خطر، إذ يقع على عاتق المسؤولين، كُل في موقعه، التيقظ جيدًا، لما قد يحصل، في حال أصرت فئة مُعينة، على الوصول إلى معركة ((كسر عظم)).. وقتها يتوجب عليهم الإجابة على السؤال التالي: لمصلحة من يتم ذلك؟.
خيرًا فعلت الأندية بالعودة عن قرارها، وكذلك اتحاد كُرة القدم بالعدول عن تهديده، وعدم الإصرار على العقوبات.. لكن في حال الإصرار على ذلك في قضية أُخرى، فما الذي سيؤول إليه الوضع؟، خصوصًا أننا نعيش في بلد، تُحيط به النيران من كُل حدب وصوب، والأوضاع الاقتصادية، ليست في أحسن أحوالها.
الحُكومة أغمضت عيونها، عن المُشكلة، وكأنها حدث يومي أقل من عادي، لكنها لم تعلم بأن مثل هذه القضية، وشبيهاتها في القطاعات الأُخرى، تحتاج إلى حلول جذرية، خوفًا من عواقب مُستقبلية، أو على الأقل حلول تُقلل من الأضرار التي قد تنشأ عنها.. وكأن لسان حال الحُكومة يقول بأن ذلك ليس من أولوياتها!.

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