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حرب المخدرات، مثلا.. والمعضلة الأخرى!

9/27/2023 11:22:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






الحرب ضد المخدرات تدور، في الأساس، حول حماية المجتمع، والحفاظ على فاعليته وتماسكه. وفي الوقت الذي تجتهد فيه دول وأنظمة وميليشيات بإغراق البلد بكميات ضخمة من هذه السموم، يواجه الأردن الرسمي معضلة أخرى حقيقية، تكمن في "ضعف التعاطف" الشعبي مع النضال الرسمي لمحاصرة الظاهرة التي غرقنا فيها منذ عقد تقريبا.
تكمن الأسباب، المسكوت عنها في الغالب، إلى عدم امتلاك نسبة لا بأس بها من الأردنيين مفهوما جامعا للهوية، والتشوه الذي يطال مفهوم المعارضة للسلطة، والفجوة بين الشارع والسلطة.
رغم أكثر من قرن على نشوء الدولة الأردنية، إلا أن الهوية الجامعة لم تتشكل بعد، ولهذا أسباب كثيرة، أهمها "عدم توحيد الرؤية" تجاه الدولة الأردنية، إذ ما تزال نسبة كبيرة من الأردنيين تنظر إلى الأردن على أنه "كيان مصطنع مؤقت"، وأنه لا يمتلك المشروعية نفسها التي تمتلكها البلدان الأخرى، كسورية والعراق ومصر، وحتى لبنان. هذا الأمر يمنع من التعاطي بموضوعية مع التهديدات التي تحيط بالأردن، وغالبا ما يجعل هذه الفئة تنحاز ضد المصالح، حتى لو كانت برأيها هذا تنحاز إلى الدكتاتورية.
هذا الانحياز الأعمى، يجعل من السهل على أصحابه التبرير للنظام السوري، ومنحه تعاطفا لا محدودا، وترديد الأسطوانة المشروخة نفسها والقائلة بـ "الاستهداف". غير أن سلوك أردنيين تجاه أنظمة عربية ضد توجهات بلدهم، لا يتوقف عند الأزمة الأخيرة لسورية، فقد رأيناه في مفاصل تاريخية عديدة، حتى أن بعضها كان يحمل تحديات كبيرة كتوجيه جيوش وغزو الأراضي الأردنية، ومع ذلك لم تتورع فئة كبيرة من الانحياز ضد المصالح الوطنية.
الأمر يؤشر بوضوح إلى غياب مفهوم الهوية الوطنية الجامعة، وهو أمر لا تتحمل مسؤوليته الجهات الشعبية وحدها، بل والدولة كذلك، فالهوية الجامعة تتشكل من مفاهيم العدالة والمساواة في الفرص، وسيادة القانون على الجميع، وهي ممارسات لم تتجذر حتى اليوم في الأردن، ما يجعل نسبة لا بأس بها من الأردنيين ترى نفسها خارج المعادلة الوطنية، بالتالي تمارس قناعاتها وفق رؤيتها الخاصة.
في مسألة المعارضة والسلطة، نرى شرخا واضحا في زاوية النظر الشعبية لهذا الأمر. مفهوم المعارضة ينبغي أن يقوم على نقد سياسات الدولة؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وطرح بدائل موضوعية لها. غير أن ما تمارسه التنظيمات التاريخية عكس ذلك تماما، فهي تعارض وجود الدولة من الأساس، وتقلل من شأن وفرص بقائها، وقد رأينا كيف تجلى ذلك في أوقات تاريخية مفصلية؛ إبّان المد الناصري، وأيضا في أعقاب فوز "الإخوان المسلمين" برئاسة مصر، كمثالين واضحين على سلوك المعارضة.
ممارسات التنظيمات الأردنية والعابرة للحدود، "ألهمت" الجماهير إلى سلوك معارضة غير صحيّة، وقللت من شأن الأردن لمصلحة دول وتنظيمات أخرى، بحجج متهالكة، وتحت عناوين "شعبوية" خاطبت العواطف، رغم أنها لا تستطيع الصمود أمام المنطق.
في مسألة الفجوة القائمة بين الشارع والسلطة، يكمن الخلل في ضعف التمثيل الشعبي الحقيقي لإرادة المواطن. مجالس النواب، مثلا، قدمت أداء هزيلا، حتى في مفاصل تاريخية، وظل قرارها غير نابع من القواعد الشعبية، لذلك تراجعت الثقة بها لدى الشارع، إلى الحد الذي طرح بعضهم الاستغناء عنها وتوفير المخصصات المالية التي تصرف عليها.
المواطن يستطيع أن يقدم تضحيات كثيرة في سياق العمل الوطني الذي يقتنع به، لكنه يريد أن يرى نفسه مشاركا في القرار. ردم هذه الفجوة، ينبغي أن يتم من خلال تعزيز الثقة بمجلس النواب، بانتخبات نزيهة، وأداء لا يتم التدخل فيه. ربما بهذه الطريقة نستطيع أن نعيد ثقة الشارع تدريجيا بالسلطة.
لو أن أجهزة الدولة أجرت استفتاء شعبيا حقيقيا حول تهريب المخدرات من سورية للأردن، فلربما تفاجأت من حجم التشكيك بالأرقام التي توردها تباعا. ولو عمدت إلى إجراء استفتاء حول استضافتها للاجئين السوريين، فستكتشف أن المواطن يعتقد أن الدولة الأردنية كسبت المليارات من وراء ذلك، رغم أن الأرقام تنشر من قبل هيئات أممية. ولو تتبعت أي مسألة تكون السلطة طرفا فيها، لاكتشفت عدم الثقة بأي رواية تخرج عنها.
حقيقة مثل هذه ينبغي أن لا يتم المرور عنها بسرعة، فهي تشكل ظاهرة خطيرة يمكن لها أن تنخر عميقا في الجذور. وبالعودة إلى مثال "حرب المخدرات"، فسيكون مقبولا جدا عدم الاتفاق على قانون مثل الجرائم الإلكترونية، الذي يورد تعريفات فضفاضة لبعض المخالفات، ويمنح السلطات "أريحية" بتفسير وتكييف التهم. لكن حربا تخوضها المؤسستان العسكرية والأمنية لحماية المجتمع والوطن ينبغي أن لا تكون محل اختلاف أو نقاش. إنها، ببساطة، حرب من أجلي وأجلك.

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