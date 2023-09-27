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شخصية مضطربة..!

9/27/2023 11:22:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








عندما ظهر ((داعش)) الإرهابي وأصبح كيانًا له ((دولة)) وأراضٍ، اجتمع العالم –حرفيًا- على تصفيته. وما تزال جهود ما تُسمى ((مكافحة الإرهاب)) التي تستهدف هذا الكيان وأطرافه وأشباهه جارية على قدم وساق، (من دون نسيان المستهدف الأكبر والحقيقي لهذه الحرب).
وما ((داعش))؟ تنظيم يتبنى تأويلًا متطرفًا إقصائيًا للدين، ويستخدم هذا التأويل لتحقيق أهداف سياسة عدوانية، جالبًا الدمار ونزع الاستقرار. وكان التحقق العملي لعقيدته هو تعبئة وجمع مهاجرين من أطراف الأرض بنداء ديني للقتال والاستيلاء على الأرض واستيطانها، وفرض قوانينه ورؤيته بوحشية على سكان هذه الأرض، و))تطهيرها)) من ذوي العقائد المختلفة، والسعي إلى التوسع بالعنف. ومن الطبيعي أن يكون مثل هذا الكيان، بتعريفه وممارساته وتكوينه، هدفًا مستحقًا للإزالة.
وما الصهيونية؟ تنظيم يتبنى تأويلًا متطرفًا إقصائيًا للدين، ويستخدم هذا التأويل لتحقيق أهداف سياسة عدوانية، جالبًا الدمار ونزع الاستقرار. وكان التحقق العملي لعقيدته هو تعبئة وجمع مهاجرين من أطراف الأرض بنداء ديني للقتال والاستيلاء على الأرض واستيطانها، وفرض قوانينه ورؤيته بوحشية على سكان هذه الأرض، و))تطهيرها)) من ذوي العقائد المختلفة، والسعي إلى التوسع بالعنف. ومن الطبيعي أن يكون مثل هذا الكيان، بتعريفه وممارساته وتكوينه، هدفًا مستحقًا للإزالة.
مع ذلك، يحظى المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني العنصري والمتطرف أيديولوجيًا بالاعتراف والمساعدة، حتى في منطقة ليست منطقته ولا يشترك مع أهلها في أي شيء. وقد جعلوه قوة عسكرية هائلة، ومتعوه بتغطية مستمرة على مخالفاته للقانونين الدولي والإنساني في المؤسسات الدولية. وبالنسبة للعرب، كتبت وتُكتب مجلدات في سرد التأثيرات المميتة والنازعة للاستقرار التي أحدثها قدوم هذا الكيان الغريب على المنطقة العربية بأسرها. وقد تأثر بوجوده سلبياً، بطريقة أو بأخرى، كل مواطن عربي من كل الأجيال التي عايشت وجوده.
لم تعترف أي دولة بتكوين ((داعش)) ولم يدعُ أحد إلى تطبيعه. كان ((داعش)) كيانًا مختلقًا مثله مثل الكيان الصهوني. ولا يختلف ((الوعد الإلهي)) الذي أقامت عليه الصهيونية قضية استعمارها لفلسطين عن وعد ((داعش)) الإلهي بالنصر النهائي على الكفار، لإضفاء القداسة على المهمة. لكن الكيان يتلقى الدعم لأسباب عملية تهم الغرب. أولاً، حل إنشاء الكيان الصهيوني الذي ساعده الاستعمار البريطاني في فلسطين مشكلة اليهود في أوروبا التي عاملتهم بعنصرية. ويشهد مؤرخون يهود وازنون أن العالم العربي لم يعامل يهوده العرب بعنصرية. ثم أصبح الكيان قاعدة متقدمة للولايات المتحدة يحمي مصالحها في المنطقة. ولعل أهم مصلحة ضمنها الكيان هي إبقاء العرب مهيئين للإخضاع الدائم، وتبديد طاقاتهم ونزع استقرارهم وتسلط أنظمتهم عليهم.
يمكن بالطبع فهم المصلحة الأميركية– التي تصبح باطراد موضع تشكيك هناك- في رعاية الكيان والتحالف معه. لكن ما لا يمكن فهمه هو قبول العرب تباعًا بتطبيعه من دون أن يطرأ أي تغيير على فلسفته وممارساته ونواياه. كما أنه طرف في قضية ليست عربية فقط، وإنما إنسانية وعالمية، طرفها الآخر شعب عربي وعالمي يتعرض للإبادة والإخراج من الحياة والتاريخ. وإذا كانت دوافع التطبيع ومبرراته عند جهات المنطقة معروفة، فإن ((الديمقراطيات)) الغربية، وبخاصة الديمقراطيات، تستخدم العصي والجزر لدفع أنظمة المنطقة إلى تطبيع شيء تعلم من استطلاعاتها واستخباراتها والكثير من العلامات أن الغالبية العظمى من مواطني المنطقة لا توافق على تطبيعه –على الأقل بممارساته الحالية. وبذلك تعبّر ((الديمقراطيات)) عن طبعها المعادي لإرادة شعوبنا ورأيها وحرياتها.
ربما أكثر من أي قضية أخرى في العالم، تجسد المسألة الفلسطينية في كل تفصيل ازدواجية المعايير واللاأخلاقية المطلقة، الباطنة والمعلنة للنظام العالمي ومؤسساته عندما يتعلق الأمر بالشعوب المستضعفة. وفي حين يمثل الكيان الصهيوني، فكرًا وممارسة، قوة تقوم وجوديًا على امتهان إنسانية شعب كبير كامل وإنزاله إلى مرتبة ما دون البشر وضد كل الحقوق الإنسانية الموصوفة، تتم المصادقة على هذه المعاملة ومكافأة صاحبها بالاعتراف والمصافحة، في مشاركة ضمنية ومعلنة في جريمة إبادة جماعية لشعب غير عدواني غُزي في وطنه ويدافع عن تاريخه ووجوده.
المحاولة المستفزة لتمييز الكيان الصهيوني عن ((داعش)) برغم شبه التطابق في التعريف والممارسة، تؤكد المؤكد عن عالم مضطرب الشخصية ومختل الضمير. ومع محاولة تفهم ما لا ينبغي من تحالف الغرب الإمبريالي مع الكيان على أسس براغماتية، فإن هرولة العرب إلى تطبيعه ليست لها إلا ((فائدة)) وحيدة يمكن تصورها، هي شراء السلطة استمرار بقائها سلطة، دائمًا على حساب مصلحة ورغبة شعوب المنطقة وإنسانيتها.
لطالما ربطت التحليلات صعود التطرف والعنف في منطقتنا بفرض وجود الكيان الصهيوني وما يمثله ويخدمه، بما يدفع العرب اليائسين إلى التطرف ويسوقه. ومن المنطقي اقتراح أن تطبيع الكيان في العالم العربي ضد إرادة الشعوب، يفاقم فقط نفس الظروف التي أنجبت ((داعش))– هذه المرة بتضافر المظالم المحلية مع العالمية. أما الفلسطينيون، فيجب أن يعترفوا بالمعروف من أنهم وحيدون في صراعهم دفاعًا عن وجودهم، وأن يتصرفوا على هذا الأساس.

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