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بوابة الهند طريق الأخضر للثمانية

9/27/2023 11:19:38 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع المنتخب السعودي تحت 23 عاما، إلى مواصلة مشواره في المنافسة على إحدى ميداليات لعبة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية الـ19 هانغتشو 2022، المقامة حاليا في الصين، والأهم مواصلة طريقه نحو التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، حينما يواجه نظيره المنتخب الهندي، لحساب ثمن نهائي اللعبة بالدورة الآسيوية الكبرى.
فارق الأهداف
بلغ الأخضر دور الـ16 بعد أن حل ثانيا في المجموعة الثانية متأخرا عن المنتخب الإيراني بفارق الأهداف، بعدما حصد الصقور 7 نقاط وهو نفس رصيد المنتخب الإيراني، إلا أن الأخضر سجل 6 أهداف واستقبل هدفا واحدا، فيما سجل الإيرانيون 7 أهداف دون أن تستقبل شباكهم أي أهداف، فبعد التعادل السلبي مع إيران سلبيا في مواجهة الافتتاح، انتصر الأخضر على منغوليا 3/صفر، وعلى فيتنام 1/3.
وصافة هندية
في المقابل تأهل المنتخب الهندي ثانيا عن المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بعدما خسر أمام الصين 5/1، ثم انتصر على بنجلاديش 1/صفر، وتعادل مع ميانمار 1/1، ونال وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن ميانمار الذي جمع ذات الرصيد وتأهل كواحد من أفضل الفرق التي حلت في المركز الثالث في المجموعات الست.
المناسبة
دورة الألعاب الآسيوية
اللعبة
كرة القدم
الدور
16
التوقيت
14:30

MENAFN27092023000089011017ID1107156313

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