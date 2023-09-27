بوابة الهند طريق الأخضر للثمانية

(MENAFN
- Al Watan) يتطلع المنتخب السعودي تحت 23 عاما، إلى مواصلة مشواره في المنافسة على إحدى ميداليات لعبة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية الـ19 هانغتشو 2022، المقامة حاليا في الصين، والأهم مواصلة طريقه نحو التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، حينما يواجه نظيره المنتخب الهندي، لحساب ثمن نهائي اللعبة بالدورة الآسيوية الكبرى.
فارق الأهداف
بلغ الأخضر دور الـ16 بعد أن حل ثانيا في المجموعة الثانية متأخرا عن المنتخب الإيراني بفارق الأهداف، بعدما حصد الصقور 7 نقاط وهو نفس رصيد المنتخب الإيراني، إلا أن الأخضر سجل 6 أهداف واستقبل هدفا واحدا، فيما سجل الإيرانيون 7 أهداف دون أن تستقبل شباكهم أي أهداف، فبعد التعادل السلبي مع إيران سلبيا في مواجهة الافتتاح، انتصر الأخضر على منغوليا 3/صفر، وعلى فيتنام 1/3.
وصافة هندية
في المقابل تأهل المنتخب الهندي ثانيا عن المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بعدما خسر أمام الصين 5/1، ثم انتصر على بنجلاديش 1/صفر، وتعادل مع ميانمار 1/1، ونال وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن ميانمار الذي جمع ذات الرصيد وتأهل كواحد من أفضل الفرق التي حلت في المركز الثالث في المجموعات الست.
المناسبة
دورة الألعاب الآسيوية
اللعبة
كرة القدم
الدور
16
التوقيت
14:30
MENAFN27092023000089011017ID1107156313
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