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الرياض تجهز النمور

9/27/2023 11:19:38 PM
(MENAFN- Al Watan) فضلت إدارة الاتحاد، بالتنسيق مع المدرب البرتقالي نونو سانتو إقامة معسكر قصير في الرياض، حتى نهاية مباراة الفيحاء غدا، وعدم العودة لجدة، وذلك لقرب موعد المواجهة التي سيحتضنها إستاد الملك فهد الدولي، لحساب الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين، على أن يغادر السبت المقبل إلى أصفهان الإيرانية لمواجهة سباهان الإيراني الإثنين المقبل، لحساب ثاني جولات دوري أبطال آسيا.

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