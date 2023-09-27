الرياض تجهز النمور
التاريخ
9/27/2023 11:19:38 PM
(MENAFN
- Al Watan) فضلت إدارة الاتحاد، بالتنسيق مع المدرب البرتقالي نونو سانتو إقامة معسكر قصير في الرياض، حتى نهاية مباراة الفيحاء غدا، وعدم العودة لجدة، وذلك لقرب موعد المواجهة التي سيحتضنها إستاد الملك فهد الدولي، لحساب الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين، على أن يغادر السبت المقبل إلى أصفهان الإيرانية لمواجهة سباهان الإيراني الإثنين المقبل، لحساب ثاني جولات دوري أبطال آسيا.
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