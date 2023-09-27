راعي المعروف يتفوق على الظروف

(MENAFN
- Al Watan) حافظ حارس مرمى الاتحاد الجديد، عبد الله المعيوف على عاداته في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما نجح في قيادة العميد لدور الـ16 بعد فوزه بضربات الترجيح على حساب الخلود 6/7، بعد أن انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1 على ملعب نادي الحزم بالرس، وأثبت الحارس المخضرم أنه الحارس الأبرز في الملاعب السعودية، من حيث التصدي لركلات الترجيح، وأنه رغم ظروفه وانتقاله لناد هو الثالث في مسيرته الرياضية، إلا أنه يظل صاحب العادات والتقاليد في قيادة أي فريق يذود عن شباكه إلى الأدوار المتقدمة في البطولة، ونحو منصات التتويج، كما فعل مع الهلال والأهلي من قبل.
تألق كبير
ساهم المعيوف بتأهل فريقه الجديد بعد أن تصدى لـ4 ضربات ترجيح من أصل 10 سددت على مرماه، وهي المرة الثالثة التي ينجح فيها المعيوف في قيادة فريقه عبر التصدي لضربات الترجيح بكأس الملك. وكانت المرة الأولى حين قاد فريقه السابق الهلال لتخطي الفيصلي بركلات الترجيح في ثمن نهائي نسخة 2020، إذ تصدى للضربة الأخيرة، ثم توج الزعيم باللقب لاحقا على حساب النصر 2/ 1. وفي نسخة الموسم الماضي قاد المعيوف الهلال للفوز بالكأس، بعد انتصاره على الوحدة بضربات الترجيح، حين تصدى لركلة منافسه هزاع الغامدي.
خسارة وحيدة
في المقابل خسر المعيوف مرة وحيدة بضربات الترجيح في نهائي 2022 أمام الفيحاء. وانتقل المعيوف ((37 عاما)) إلى الاتحاد قادما من الهلال بعقد يمتد لعامين، خلال الانتقالات الصيفية الماضية.
-3 مرات كسب خلالها المعيوف تحدي الترجيح
-2020 تصدى لترجيحية الفيصلي في ثمن النهائي
-2023 تصدى لركلة ترجيحة أمام الوحدة ليمنح الزعيم اللقب
-نسخة 2024 يتصدى لـ4 ضربات ترجيحية أمام الخلود ويقود العميد للانتصار
-2022 كانت الخسارة الوحيدة للمعيوف بركلات الترجيح أمام الفيحاء
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