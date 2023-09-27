Thursday, 28 September 2023 07:51 GMT

راعي المعروف يتفوق على الظروف

9/27/2023 11:19:38 PM
(MENAFN- Al Watan) حافظ حارس مرمى الاتحاد الجديد، عبد الله المعيوف على عاداته في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما نجح في قيادة العميد لدور الـ16 بعد فوزه بضربات الترجيح على حساب الخلود 6/7، بعد أن انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1 على ملعب نادي الحزم بالرس، وأثبت الحارس المخضرم أنه الحارس الأبرز في الملاعب السعودية، من حيث التصدي لركلات الترجيح، وأنه رغم ظروفه وانتقاله لناد هو الثالث في مسيرته الرياضية، إلا أنه يظل صاحب العادات والتقاليد في قيادة أي فريق يذود عن شباكه إلى الأدوار المتقدمة في البطولة، ونحو منصات التتويج، كما فعل مع الهلال والأهلي من قبل.
تألق كبير
ساهم المعيوف بتأهل فريقه الجديد بعد أن تصدى لـ4 ضربات ترجيح من أصل 10 سددت على مرماه، وهي المرة الثالثة التي ينجح فيها المعيوف في قيادة فريقه عبر التصدي لضربات الترجيح بكأس الملك. وكانت المرة الأولى حين قاد فريقه السابق الهلال لتخطي الفيصلي بركلات الترجيح في ثمن نهائي نسخة 2020، إذ تصدى للضربة الأخيرة، ثم توج الزعيم باللقب لاحقا على حساب النصر 2/ 1. وفي نسخة الموسم الماضي قاد المعيوف الهلال للفوز بالكأس، بعد انتصاره على الوحدة بضربات الترجيح، حين تصدى لركلة منافسه هزاع الغامدي.
خسارة وحيدة
في المقابل خسر المعيوف مرة وحيدة بضربات الترجيح في نهائي 2022 أمام الفيحاء. وانتقل المعيوف ((37 عاما)) إلى الاتحاد قادما من الهلال بعقد يمتد لعامين، خلال الانتقالات الصيفية الماضية.
-3 مرات كسب خلالها المعيوف تحدي الترجيح
-2020 تصدى لترجيحية الفيصلي في ثمن النهائي
-2023 تصدى لركلة ترجيحة أمام الوحدة ليمنح الزعيم اللقب
-نسخة 2024 يتصدى لـ4 ضربات ترجيحية أمام الخلود ويقود العميد للانتصار
-2022 كانت الخسارة الوحيدة للمعيوف بركلات الترجيح أمام الفيحاء

MENAFN27092023000089011017ID1107156311

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث