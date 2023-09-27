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الشباب يغلق المساحات

9/27/2023 11:19:37 PM
(MENAFN- Al Watan) ركز مدرب الشباب، الأرجنتيني خوان براون على تكثيف منطقة الوسط، لإغلاق المساحات أمام لاعبي الهلال، وذلك خلال المناورة التي طبق خلالها الطريقة التي سيخوض بها مواجهة الهلال غدا.

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