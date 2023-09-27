الغزو الهجومي سلاح الزعيم
التاريخ
9/27/2023 11:19:37 PM
(MENAFN
- Al Watan) كثف مدرب الهلال، البرتغالي خورخي خيسوس تحضيرات فريقه لمواجهة الشباب، غدا، لحساب الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأخضع لاعبيه لمران رئيسي طبق خلاله التكتيك الفني الذي سيخوض به الديربي، والذي سيخوضه بطريقة هجومية بحتة.
MENAFN27092023000089011017ID1107156309
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.