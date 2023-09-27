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الغزو الهجومي سلاح الزعيم

9/27/2023 11:19:37 PM
(MENAFN- Al Watan) كثف مدرب الهلال، البرتغالي خورخي خيسوس تحضيرات فريقه لمواجهة الشباب، غدا، لحساب الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأخضع لاعبيه لمران رئيسي طبق خلاله التكتيك الفني الذي سيخوض به الديربي، والذي سيخوضه بطريقة هجومية بحتة.

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