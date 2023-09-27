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النصر أول أبطال طائرة السيدات

9/27/2023 11:19:37 PM
(MENAFN- Al Watan) توجت الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية ((الرياض 2034))، الأميرة دليّل بنت نهار بن سعود، سيدات النصر أبطالا لأول دوري سعودي للكرة الطائرة بعد الانتصار على الاتحاد بـ3/صفر، وحصدت لاعبة النصر ماريا باولا جائزة أفضل لاعبة في المركز 4، وحصلت زميلتها في الفريق تامارا كاروبفيتش على جائزة أفضل معدة، ونالت زميلتاهما سينيا بريك جائزة أفضل لاعب شامل، فيما حصدت لاعبة الاتحاد أميمة كوديال جائزة أفضل لاعبة بالمركز 2، وحصدت زميلتها جود كعكي جائزة أفضل لاعبة بالمركز 3، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعبة ليبرو للاعبة الاتحاد ود الشريف.

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