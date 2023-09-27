النصر أول أبطال طائرة السيدات

(MENAFN
- Al Watan) توجت الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية ((الرياض 2034))، الأميرة دليّل بنت نهار بن سعود، سيدات النصر أبطالا لأول دوري سعودي للكرة الطائرة بعد الانتصار على الاتحاد بـ3/صفر، وحصدت لاعبة النصر ماريا باولا جائزة أفضل لاعبة في المركز 4، وحصلت زميلتها في الفريق تامارا كاروبفيتش على جائزة أفضل معدة، ونالت زميلتاهما سينيا بريك جائزة أفضل لاعب شامل، فيما حصدت لاعبة الاتحاد أميمة كوديال جائزة أفضل لاعبة بالمركز 2، وحصدت زميلتها جود كعكي جائزة أفضل لاعبة بالمركز 3، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعبة ليبرو للاعبة الاتحاد ود الشريف.
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