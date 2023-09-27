230 منافسة بالألعاب السعودية

(MENAFN
- Al Watan) تجري الاستعدادات للنسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية، مع تبقي 58 يوما فقط على الحدث الرياضي الأكبر في المملكة، والذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من الـ26 من نوفمبر وحتى الـ10 من ديسمبر المقبلين.
وتحاول اللجنة المنظمة البناء على نجاح النسخة الأولى، حيث أعلنت زيادة عدد الألعاب المشاركة في الدورة إلى 53 رياضة، مع زيادة الرياضات البارالمبية إلى 6 رياضات، و4 رياضات استعراضية جديدة، واستحداث فئة جديدة للشباب تضم 12 رياضة.
ويشارك الرياضيون في النسخة الثانية في أكثر من 230 منافسة جماعية وفردية.
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