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230 منافسة بالألعاب السعودية

9/27/2023 11:19:37 PM
(MENAFN- Al Watan) تجري الاستعدادات للنسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية، مع تبقي 58 يوما فقط على الحدث الرياضي الأكبر في المملكة، والذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من الـ26 من نوفمبر وحتى الـ10 من ديسمبر المقبلين.
وتحاول اللجنة المنظمة البناء على نجاح النسخة الأولى، حيث أعلنت زيادة عدد الألعاب المشاركة في الدورة إلى 53 رياضة، مع زيادة الرياضات البارالمبية إلى 6 رياضات، و4 رياضات استعراضية جديدة، واستحداث فئة جديدة للشباب تضم 12 رياضة.
ويشارك الرياضيون في النسخة الثانية في أكثر من 230 منافسة جماعية وفردية.

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