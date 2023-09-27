أمير القصيم يوجه بإقامة مزاد عنيزة للإبل سنويا

(MENAFN
- Al Watan) زار أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، مزاد الإبل بمحافظة عنيزة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ، ومدير شرطة القصيم اللواء علي القحطاني، والمشرف العام على سكرتارية مزادات الإبل بمنطقة القصيم اللواء عبدالله البدراني ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع، وعدد من المسؤولين المعنيين .
ووجه خلال الزيارة أن يكون مزاد الإبل بمحافظة عنيزة بشكل سنوي ، نظراً لأهميته والجاهزية العالية للموقع ، الذي تحوّل إلى مدينة متكاملة لدعم اقتصاديات الإبل، والإسهام في تفعيل دور الاستثمار في الإبل، مباركاً انطلاقة المزاد.
ولفت الانتباه إلى دور التوازن الذي حرصت عليه إمارة المنطقة في إقامة فعاليات مزادات الإبل بالمنطقة، مشيداً بما شاهده من عمل رائع وجهود كبيرة في تنفيذ موقع المزاد، الذي تحوّل إلى مدينة متكاملة العناصر لخدمة ملاك الإبل .
وأشار إلى أن الجهات المعنية بالمنطقة أنجزت أعمالها على أكمل وجه، مثمناً لمحافظ عنيزة وأمين منطقة القصيم والمشرف العام على سكرتارية المزادات ورعاة المزاد من مختلف القطاعات الأهلية، على ما بذلوه من عمل يستحق الإشادة والتقدير.
ووجه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، بتسمية مزاد الإبل بمحافظة عنيزة بإسم ( ضاحية عنيزة لمزادات الإبل ) .
ويأتي التوجيه، بعد اطلاعه على تكامل وتوافر جميع العناصر التي تخدم الملاك والمستثمرين لمزادات الإبل ، مما يسهم في تعزيز اقتصاديات الإبل بالمنطقة .
وأكد أمير منطقة القصيم ، بأن ماشهده الموقع من تطوير وتأهيل شامل وتوفير جميع الخدمات والبنية التحتية التي أسهمت في إنجاح مزاد الإبل بالإضافة إلى أهمية موقعه بمحافظة عنيزة على تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان، مع طريق الملك فهد، وعلى مساحة 4 ملايين متر مربع ، وبمشاركة أكثر من 25 جهة حكومية وأهلية.
وبيّن أمير منطقة القصيم بأن ضاحية عنيزة لمزادات الإبل ستكون رافدا اقتصاديا ، لدعم حراك مزادات الإبل ، ونمو وازدهار هذا الموروث وتحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
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