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أمير القصيم يوجه بإقامة مزاد عنيزة للإبل سنويا

9/27/2023 11:14:48 PM
(MENAFN- Al Watan) زار أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، مزاد الإبل بمحافظة عنيزة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ، ومدير شرطة القصيم اللواء علي القحطاني، والمشرف العام على سكرتارية مزادات الإبل بمنطقة القصيم اللواء عبدالله البدراني ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع، وعدد من المسؤولين المعنيين .
ووجه خلال الزيارة أن يكون مزاد الإبل بمحافظة عنيزة بشكل سنوي ، نظراً لأهميته والجاهزية العالية للموقع ، الذي تحوّل إلى مدينة متكاملة لدعم اقتصاديات الإبل، والإسهام في تفعيل دور الاستثمار في الإبل، مباركاً انطلاقة المزاد.
ولفت الانتباه إلى دور التوازن الذي حرصت عليه إمارة المنطقة في إقامة فعاليات مزادات الإبل بالمنطقة، مشيداً بما شاهده من عمل رائع وجهود كبيرة في تنفيذ موقع المزاد، الذي تحوّل إلى مدينة متكاملة العناصر لخدمة ملاك الإبل .
وأشار إلى أن الجهات المعنية بالمنطقة أنجزت أعمالها على أكمل وجه، مثمناً لمحافظ عنيزة وأمين منطقة القصيم والمشرف العام على سكرتارية المزادات ورعاة المزاد من مختلف القطاعات الأهلية، على ما بذلوه من عمل يستحق الإشادة والتقدير.
ووجه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، بتسمية مزاد الإبل بمحافظة عنيزة بإسم ( ضاحية عنيزة لمزادات الإبل ) .
ويأتي التوجيه، بعد اطلاعه على تكامل وتوافر جميع العناصر التي تخدم الملاك والمستثمرين لمزادات الإبل ، مما يسهم في تعزيز اقتصاديات الإبل بالمنطقة .
وأكد أمير منطقة القصيم ، بأن ماشهده الموقع من تطوير وتأهيل شامل وتوفير جميع الخدمات والبنية التحتية التي أسهمت في إنجاح مزاد الإبل بالإضافة إلى أهمية موقعه بمحافظة عنيزة على تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان، مع طريق الملك فهد، وعلى مساحة 4 ملايين متر مربع ، وبمشاركة أكثر من 25 جهة حكومية وأهلية.
وبيّن أمير منطقة القصيم بأن ضاحية عنيزة لمزادات الإبل ستكون رافدا اقتصاديا ، لدعم حراك مزادات الإبل ، ونمو وازدهار هذا الموروث وتحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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