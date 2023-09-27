جزر وطن في بيش
التاريخ
9/27/2023 11:14:48 PM
(MENAFN
- Al Watan) نظم مكتب التعليم في محافظة بيش، بإشراف من إدارة التعليم بصبيا، برنامج ((جزر وطن)) على الكورنيش، بحضور وكيل المحافظة سلطان حمدي، وعدد من قيادات المكتب والمدارس، وسط حضور كبير من الجنسين، للتعرف على هذه الفعالية، وبث مشاعر الوطنية. (تصوير: محمد الحسين)
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